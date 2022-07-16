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經濟衰退雜音仍在　專家建議鎖定跌深或產業趨勢股

▲經濟衰退疑慮仍在，專家建議投資人選股宜尋找具有基本面之跌深股或產業趨勢成長股等，如HPC、網通，車用零組件等。圖為鴻海發表電動車MIH聯盟現場。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲經濟衰退疑慮仍在，專家建議投資人選股宜尋找具有基本面之跌深股或產業趨勢成長股等，如HPC、網通，車用零組件等。圖為鴻海發表電動車MIH聯盟現場。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 18:11:19

在國安基金護體與晶圓龍頭大廠釋出良好展望的加持之下，台股週二的破底危機，週線連二紅。但專家指出，目前傳產與金融類股仍未回穩，成交量也僅有兩千億元，且市場對於經濟衰退雜音仍存在，預料股市波動度仍大，建議投資人選股宜尋找具有基本面之跌深股或產業趨勢成長股等，如HPC、網通，車用零組件等。

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PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，美國公布最新6月CPI高達9.1%，創下1981年底以來最大漲幅，不過美股並未因此出現大幅續跌走勢，反映市場看到近期國際能源價格回跌，預期通膨高峰已過，不過，最新CPI數字仍將使美國聯準會維持鷹派升息，目前市場預期7月底的FOMC會議宣布升息4碼的機率超過一半，預計要進入9月之後升息步調才會放緩。

賴正鴻進一步表示，接下來市場將會把焦點轉向美國第二季財報旺季、各大廠的財測展望，下週將登場的美股大廠包括IBM、Netflix、艾司摩爾、德州儀器，以及英特爾，而7月底的蘋果、特斯拉、高通、微軟、Meta、Google等更是美股財報的重頭戲，預期股市表現將隨財報數據出現波動。

至於國內方面，賴正鴻說明，隨著國安基金本週宣布啟動，台股整體投資信心明顯回溫，不少跌深龍頭股出現彈升走勢，根據過往經驗，國安基金進場有助於指數回溫，加上晶圓龍頭大廠在法說會上釋出樂觀展望，雖然整體消費性電子需求回落，部分供應鏈面臨庫存調整，但在車用、資料中心需求的挹注下，晶圓龍頭大廠營收預估上調至34%至36%，且毛利率大幅成長至59.1%，激勵股價上揚，也讓電子指數成為三大指數中率先站回月線之上的類股。

賴正鴻認為，台股連兩週週線收紅，化解破底窘境，但因為目前傳產與金融類股仍未回穩至月線位置，成交量能也僅有兩千億元的水準，且市場對於消費支出減緩、企業資本支出下調、經濟衰退雜音仍存在，預料股市波動度仍大，建議投資人選股宜尋找具有基本面之跌深股、產業趨勢成長股等，科技股方面不妨從上游轉向電子中下游族群，包括HPC、網通，車用零組件等。




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