經濟衰退雜音仍在　專家建議鎖定跌深或產業趨勢股

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賴正鴻進一步表示，接下來市場將會把焦點轉向美國第二季財報旺季、各大廠的財測展望，下週將登場的美股大廠包括IBM、Netflix、艾司摩爾、德州儀器，以及英特爾，而7月底的蘋果、特斯拉、高通、微軟、Meta、Google等更是美股財報的重頭戲，預期股市表現將隨財報數據出現波動。
至於國內方面，賴正鴻說明，隨著國安基金本週宣布啟動，台股整體投資信心明顯回溫，不少跌深龍頭股出現彈升走勢，根據過往經驗，國安基金進場有助於指數回溫，加上晶圓龍頭大廠在法說會上釋出樂觀展望，雖然整體消費性電子需求回落，部分供應鏈面臨庫存調整，但在車用、資料中心需求的挹注下，晶圓龍頭大廠營收預估上調至34%至36%，且毛利率大幅成長至59.1%，激勵股價上揚，也讓電子指數成為三大指數中率先站回月線之上的類股。
賴正鴻認為，台股連兩週週線收紅，化解破底窘境，但因為目前傳產與金融類股仍未回穩至月線位置，成交量能也僅有兩千億元的水準，且市場對於消費支出減緩、企業資本支出下調、經濟衰退雜音仍存在，預料股市波動度仍大，建議投資人選股宜尋找具有基本面之跌深股、產業趨勢成長股等，科技股方面不妨從上游轉向電子中下游族群，包括HPC、網通，車用零組件等。