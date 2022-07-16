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《原子》見面會擠爆！金星當眾「喇舌」　愛紗驚喜現身　

▲金星安可曲演唱《喇舌》。（圖／記者葉政勳攝）
▲金星安可曲演唱《喇舌》。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-16 21:19:142022-07-16 21:21:05

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》繼上月首場粉絲見面演唱會「原力覺醒・行星初現」後，今（16）日晚上再度迎來「繁星齊聚・最後的近距離」見面會，於晚上7點在「ATT SHOW BOX 大直」登場。其中安可曲讓現場進入最高點，由活潑、可愛，在「beanfun！票選活動」獲得冠軍的金星，演出嘻哈團體大嘴巴的經典歌曲《喇舌》，該團主唱、曾擔任金星導師的千田愛紗也驚喜現身，藍弟還自爆在彩排時，有不小心親到愛紗的鼻子。

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首先打頭陣的是土星帶來的開場舞表演，接著出場的是天王星，帶來歌曲《底加啦》、依序為水星《Little Bomb》、地球《Bad Bad Love》和土星《Snow White》，值得關注的是，在天地聯盟詮釋《你有沒有談過一場越談越愛的戀愛》後，創作該曲的MAX，也加碼與由《聲林之王》發跡的歌手吱吱（郭芝吟），合體演唱這首歌的「吉他男女合音版」，讓現場觀眾聽得如癡如醉。而吱吱也被粉絲的尖叫聲震撼到，「我以為我來到了8萬人的場地」，MAX還分享創作初衷：「感情不是只有悲傷才叫做感情，對我而言，王子與公主般的美好愛情是我嚮往的。」他和吱吱的男女對唱，讓現場充滿幸福氛圍。

▲土星表演《Snow White》。（圖／記者葉政勳攝）
▲土星表演《Snow White》。（圖／記者葉政勳攝）
▲MAX（中）與吱吱合體演唱。（圖／記者葉政勳攝）
▲MAX（中）與吱吱合體演唱。（圖／記者葉政勳攝）
聽完浪漫情歌後，緊接著登場的是由火星帶來的《Fly High》，團員們各個扒開西裝、襯衫，讓台下粉絲大流鼻血。接著是天王星首次演出的《無厘頭》，再來是金星《Whole New》、火土聯盟《Lamborghini Vroom》，而在金星舞蹈實力、人氣兼具的藍弟，這回也特地帶姊姊、DD52的藍妹上台跳舞，姊弟難得同台讓粉絲嗨到不行。

▲火星帶來《Fly High》。（圖／記者葉政勳攝）
▲火星帶來《Fly High》。（圖／記者葉政勳攝）
▲火星和土星演唱《Lamborghini Vroom》。（圖／記者葉政勳攝）
▲火星和土星演唱《Lamborghini Vroom》。（圖／記者葉政勳攝）
▲金星的藍弟（中）帶妹妹上台跳舞。（圖／記者葉政勳攝）
▲金星的藍弟（中）帶姊姊上台跳舞。（圖／記者葉政勳攝）
創作子團「亞特蘭提斯」繼上回演唱安可曲後，這回也演唱3首最新自創曲《等我一下》、《Cherry Pie》和《ㄡOㄡ》，呂植宇坦言很珍惜來自4顆不同星球的大家，即使以後各自分道揚鑣，都不會忘記這個團體，吳昱廷則感謝節目讓他們有很多創作空間和表演機會。

隨後海木聯盟一同演唱《一樣的夜空》，陳任佑還當場清唱韋禮安的《女孩》，火星、土星也接著唱洗腦神曲《你的眼睛要了我的命》，最後的安可曲則是金星和愛紗的《喇舌》。

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不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

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