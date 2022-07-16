《原子》見面會擠爆！金星當眾「喇舌」　愛紗驚喜現身　

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》繼上月首場粉絲見面演唱會「原力覺醒・行星初現」後，今（16）日晚上再度迎來「繁星齊聚・最後的近距離」見面會，於晚上7點在「ATT SHOW BOX 大直」登場。其中安可曲讓現場進入最高點，由活潑、可愛，在「beanfun！票選活動」獲得冠軍的金星，演出嘻哈團體大嘴巴的經典歌曲《喇舌》，該團主唱、曾擔任金星導師的千田愛紗也驚喜現身，藍弟還自爆在彩排時，有不小心親到愛紗的鼻子。
我是廣告 請繼續往下閱讀
首先打頭陣的是土星帶來的開場舞表演，接著出場的是天王星，帶來歌曲《底加啦》、依序為水星《Little Bomb》、地球《Bad Bad Love》和土星《Snow White》，值得關注的是，在天地聯盟詮釋《你有沒有談過一場越談越愛的戀愛》後，創作該曲的MAX，也加碼與由《聲林之王》發跡的歌手吱吱（郭芝吟），合體演唱這首歌的「吉他男女合音版」，讓現場觀眾聽得如癡如醉。而吱吱也被粉絲的尖叫聲震撼到，「我以為我來到了8萬人的場地」，MAX還分享創作初衷：「感情不是只有悲傷才叫做感情，對我而言，王子與公主般的美好愛情是我嚮往的。」他和吱吱的男女對唱，讓現場充滿幸福氛圍。