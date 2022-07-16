柯志恩談高齡城市願景　高閔琳批：拿基隆黨部照片談高雄

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柯志恩並表示，打造一個友善、適宜的高齡城市，是她對高雄的城市願景之一。讓居住在城市內的長者朋友活得「越老越年輕」，是她向各位市民朋友所許下的承諾，讓真正的高齡宅、適老住宅能夠多方面的普及到高雄的每個角落，後續她將會提出更具體的政策規劃，邀集各位高雄鄉親與她一同實踐。
但高閔琳認為，柯志恩和高雄這個城市毫無連結也罷，對高雄欠缺基本的認識、不知道很多事別人早就已經在做，前市長陳菊任內就設置銀髮家園與社會住宅，陳其邁市長上任後推出老屋換居計劃，動土的社宅均備有長輩的老人日照、日托、幼兒園等全齡化的福利設施，青銀共居早就在做。
高閔琳指出，柯這篇貼文乍看寫得四平八穩，但內容卻是常識等級、眾所皆知的現象描述，沒有什麼獨特見解、也未提出什麼照顧高雄高齡長輩的具體政策，倒是拿一張八竿子打不到一起、「跟高雄沒關係」之她兩年前在「國民黨基隆市黨部」報告黨務的照片大作文章。
高閔琳批，柯連拜訪高雄長輩、和長輩的合照一張都沒有，還拿基隆的照片拿來講高雄的事，難道照片經過裁切、馬賽克模糊處理，就能竹篙湊菜刀，把兩年前基隆的國民黨員活動，移花接木成柯志恩兩年後在高雄關心年長的高雄市民嗎？她建議柯「別選高雄市長了」，爭取參選國民黨基隆市黨部主委就好，適才適所，必能有為。