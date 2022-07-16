旅日作家許旭蓮作品《春之夢》獲神奈川縣立史博館收藏

旅日作家許旭蓮以太平洋戰爭、二二八歷史為背景故事撰寫的跨台日、跨時代愛情小說「春之夢」，此書去年 3 月在日本出版日文版，出版後多次榮登日本橫浜百年書店有隣堂本店暢銷書榜第一名，內容藴含台日兩國深厚的歷史情緣，榮獲神奈川縣立歷史博物館永久收藏。得奬後神奈川新聞報紙上大大的登載著「春之夢」是「日本統治台灣到戰後的時代繪卷」是一部有價值的小説。

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此次新作「春之夢」中文版於今年 6 月 21 日版，內容是描寫日據時代的愛情故事。也是以橫濱中華街和台南為背景，內容描述當時台灣人和日本的關係，以及台灣和日本兩國的歷史情緣，是許旭蓮花費 15 年的時間寫出來的作品。為了寫這本書她拜訪很多經歷日治時代的長輩，及橫浜中華街的老華僑，也收集很多資料、看了很多史實而寫成的。日文版出版時，很多日本讀者都非常感動，許旭蓮因為有兩位有過戰爭經驗的長輩們口述及留下的資料並以技巧的文學創作手法，去設定有戰爭背景的愛情故事，讓讀者感受親身經歷一般，彷佛回到過去。讀者體會到戰爭的悲慘，賺了讀者不少的眼淚，是讓人熱淚盈眶的一部小說。

「春之夢」描述台灣日治時代的昭和初期，一位出生後不久，台灣雙親相繼過世，在橫濱被一對日本人夫妻收養，在她讀師範學校時，認識從台南赴日學醫的留學生，兩人墜入戀愛的漩渦。突然男主角因家鄉親人出事必須暫時返台，因戰局惡化他們失去聯絡。 1945 年日本戰敗了，但男主角仍然行蹤不明。命運的作弄，三十年後他們在台南相會，想重新拾回年輕時被戰爭奪走的幸福，然而現在和過去交錯在一起。他們所選擇的幸福形式是讓讀者意想不到的，故事曲折令人感傷。

▲台南市長黃偉哲推薦許旭蓮「春之夢」（圖／作家許旭蓮提供）