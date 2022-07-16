橘子嘉年華Day3！重量來賓「神手狂抽」 觀眾福利翻倍送
「2022橘子嘉年華 夏日召橘令」今日邁入第三天，陪伴大家參與《天堂Ｍ》旗艦菁英賽第六季，直播尚未開始前，就有近千名網友線上等待拿好禮！今日節目主持為解婕翎、6tan，並邀請重量級來賓令狐沖爺爺、小屁為觀眾謀福利，「大橘戳戳樂」首抽就中「任意戳三個」，讓好禮直接翻倍大放送。
今（16）日的橘子嘉年華「大橘戳戳樂」環節中，來賓令狐沖爺爺神手加持，首抽馬上中「任意戳三個」，為全體玩家謀取翻倍福利，有Gash點數、大橘戳戳樂紀念品再加上超大獎「999大橘金幣」，並且在「狙擊之箭」的遊戲環節，以12比8勝過主持人，送出總價值超越20萬元的好禮。
直播中令狐沖爺爺與小屁，線上陪大家觀看《天堂Ｍ》旗艦菁英賽第六季，此次決賽與以往不同，選在遺忘之島進行，不僅決賽的隊伍可獲得獎品外，觀眾成功預測今日奪冠者也好禮大放送，經過激烈戰況後，最終獲得優勝4血盟為東邊「牛奶帝國」、南邊「閒情雅筑」、西邊「反骨榮耀」、北邊「談不攏就火拼」，決戰時刻將近2萬5千名觀眾同時線上觀看。（編輯：鍾怡婷）
「大橘擂台」實況節目於7月14日起至17日，連續4天晚間8點起，於beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團、GamaniaGroup橘子集團YouTube頻道 、Twitch播出（須先登入beanfun!）。
這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN，好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】，搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，活動官網：https://bean.fun/gVuzA。