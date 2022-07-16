具俊曄嗨翻高雄！大秀中文表白粉絲「我愛你們」

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開幕儀式結束後，便是高雄旗津啤酒嘉年華「華語金曲之夜 」，代言人B.T.O.D再度登場，他們笑說期許自己能夠化身成「國民男團」，引領下一位表演者「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）的出場，並特別獻上偶像男團大前輩「酷龍」的知名歌曲《BING BING BING》致敬，而歐巴出場後也瞬間掀起全場高潮，他親民的與台下觀眾打招呼，甚至於台上與台下觀眾大玩自拍，也大秀中文表白粉絲：「我愛你們！」讓台下觀眾興奮不已，甚至有一位站在第一排的阿嬤全程跳到尾，可見歐爸的魅力之大，無比親民的他也於後台與男團後輩B.T.O.D合照，讓B.T.O.D大呼實在開心了。
具俊曄演出結束後，由原住民樂團「原庄進口」接力上陣，緊接其後的是B.T.O.D與DJ SWALLOW a.k.a 妖嬌的合作演出，雙方先前才在高雄旗津啤酒嘉年華主題曲《還有 你的笑容》MV中合作，而火辣人妻及小鮮肉們今日再度合體，B.T.O.D特別編排了全新的舞蹈，與DJ SWALLOW帶來「今夜限定」的演出，也預告未來會有更多的合作，請大家多多期待。
「高雄旗津啤酒嘉年華」今日以「華語金曲之夜」打頭陣，未來至8月13日止的每個週六也都會在旗津舉行不同的主題活動，除了有多位各具特色的DJ演出，還與高雄流行音樂中心共同推薦高雄在地好聲音，邀請多組高雄在地樂團演出，展現高雄的音樂創作能量。（編輯：楊穎軒）