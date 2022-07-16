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具俊曄嗨翻高雄！大秀中文表白粉絲「我愛你們」

▲具俊曄到高雄參加全台最大沙灘啤酒派對。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲具俊曄到高雄參加全台最大沙灘啤酒派對。（圖／寬寬整合行銷提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-16 22:25:312022-07-16 22:41:12

高雄兩大活動「高雄旗津啤酒嘉年華」及「旗津黑沙玩藝節」今（16日）於旗津海水浴場雙節合一盛大開幕！活動從晚上6點開始，「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）等卡司輪番演出嗨翻全場，而晚上9點半過後還有After Party，讓大家度過一個最chill的夜晚。

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活動由DJ P-LALA 開場暖身，緊接著由高雄旗津啤酒嘉年華代言人、最強唱跳男團B.T.O.D帶來精彩的勁歌熱舞，這也是主唱張龍確診康復後的第一場演出，他甚至為了這場演出「噤聲三天」保養喉嚨，就連練習時也是比手畫腳，只為了能在今天帶來最完美的表現。B.T.O.D用精彩的表演正式揭開今晚的開幕儀式，高雄市長陳其邁也特別到場共襄盛舉，並宣告高雄旗津啤酒嘉年華及旗津黑沙玩藝節共同開幕。

▲B.T.O.D用精彩的表演正式揭開今晚的開幕儀式。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲B.T.O.D用精彩的表演正式揭開今晚的開幕儀式。（圖／寬寬整合行銷提供）
開幕儀式結束後，便是高雄旗津啤酒嘉年華「華語金曲之夜 」，代言人B.T.O.D再度登場，他們笑說期許自己能夠化身成「國民男團」，引領下一位表演者「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）的出場，並特別獻上偶像男團大前輩「酷龍」的知名歌曲《BING BING BING》致敬，而歐巴出場後也瞬間掀起全場高潮，他親民的與台下觀眾打招呼，甚至於台上與台下觀眾大玩自拍，也大秀中文表白粉絲：「我愛你們！」讓台下觀眾興奮不已，甚至有一位站在第一排的阿嬤全程跳到尾，可見歐爸的魅力之大，無比親民的他也於後台與男團後輩B.T.O.D合照，讓B.T.O.D大呼實在開心了。

▲具俊曄出場後掀起全場高潮。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲▼具俊曄出場後掀起全場高潮。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲▼具俊曄出場後掀起全場高潮。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲具俊曄帶來精彩DJ秀。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲具俊曄帶來精彩DJ秀。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲B.T.O.D更特別獻上《BING BING BING》演出致敬偶像具俊曄。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲B.T.O.D更特別獻上《BING BING BING》演出致敬偶像具俊曄。（圖／寬寬整合行銷提供）
具俊曄演出結束後，由原住民樂團「原庄進口」接力上陣，緊接其後的是B.T.O.D與DJ SWALLOW a.k.a 妖嬌的合作演出，雙方先前才在高雄旗津啤酒嘉年華主題曲《還有 你的笑容》MV中合作，而火辣人妻及小鮮肉們今日再度合體，B.T.O.D特別編排了全新的舞蹈，與DJ SWALLOW帶來「今夜限定」的演出，也預告未來會有更多的合作，請大家多多期待。

▲DJ SWALLOW a.k.a 妖嬌火辣現身。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲DJ SWALLOW a.k.a 妖嬌火辣現身。（圖／寬寬整合行銷提供）
「高雄旗津啤酒嘉年華」今日以「華語金曲之夜」打頭陣，未來至8月13日止的每個週六也都會在旗津舉行不同的主題活動，除了有多位各具特色的DJ演出，還與高雄流行音樂中心共同推薦高雄在地好聲音，邀請多組高雄在地樂團演出，展現高雄的音樂創作能量。（編輯：楊穎軒）

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