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沐浴森林展覽館 欣賞名家大師雕塑
壢西坪風景區地勢平坦景色廣闊，緊鄰關刀山和鯉魚潭，四季溫暖，盛產柳丁、柑橘，是卓蘭鎮知名的花果之鄉，佔地近5公頃的寨酌然野奢庄園主人游道生，深受美景吸引，人生的上半場在台中留下許多商業建築作品，人生下半場則為自己尋覓這片靜謐之所，打造度假天堂、推動田野文化與藝術創生，期盼旅客一同入住質感帳篷、品嚐季節料理，享受與眾不同的露營樂趣。
與自然共存共融的公共藝術是園區最美的風景，台灣知名銅雕藝術家余燈銓，擅長以農村、童趣、親子素材創作，園區入口的野鴨、水牛等雕塑都是他的作品，洋溢濃濃鄉野情懷；另一位國際藝術家施力仁過去以金剛犀牛雕塑聞名，他藉由現代主義未來派手法創作的「金鋼犀牛」也陳列於莊園，讓寨酌然野奢庄園成為名副其實的森林展覽館。
三大營區樂活享受 大地餐桌增添遊趣
佔地遼闊的園區綠意盎然，大小朋友可以盡情奔跑、遊戲，依照地景特色規劃為老鷹區、野鴿區野鴨區三大營區，草原上錯落著一頂頂的圓形蓮花帳，以藍、綠、粉紅外帳覆蓋，清新可愛；帳篷內的高級寢具、沙發、藤椅、櫥櫃、空調、藍牙喇叭一應俱全，加以鮮豔地毯和童趣裝飾，溫馨迷人。除了老鷹區的家庭房備有獨立衛浴，野鴿區和野鴨區的公共衛浴空間由柑橘倉庫改建，搭配進口衛浴和花磚壁飾，24小時供應熱水，提供飯店級的享受。
天氣晴朗時，可以漫步九芎樹和紫薇花環繞的「彩攝森林」，在彩色風箏下野餐拍照；晚餐時分，在厚食餐廳與蘭苑亭品嚐厚食野宴分享套餐；團體包區的客人，還能客製化安排大地餐桌，享用主廚創意料理；入夜後營火升起，圍著星空下談心；盛夏時節，湛藍的戲水池沁涼消暑，寨酌然的野奢生活，是真正的放鬆。
【體驗活動】
園區除了與在地小農合作，依季節推出自費採果、摘菜體驗，也利用豐富自然生態，不定期規劃手作課程，例如採集花卉製作療癒植物小品、手提袋拓染、植物精油萬用膏等等，或由管家帶隊在彩虹屋體驗擂茶，豐富露營生活。
【美味料理】
柑橘倉庫改建的厚食餐廳，規劃室內、戶外用餐區，屋內以柑箱書櫃、畫作、蔬果、布偶裝飾，呈現歐洲小農市集風情；戶外餐區則以花藝、植栽佈置，營造舒適氛圍，非住客的旅人也能預約在此享用午餐。
店家資訊
寨酌然 野奢庄園
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里36-10號
網址：modolcr.swmall.com.tw
電話：04-2589-9221（訂房專線）、0989-981-285（厚食餐廳預約專線）
費用：野鴿區與野鴨區使用公共衛浴每房7,200元起；老鷹區配備獨立衛浴，每房8,200元起，每房2人入住，費用包含園區體驗活動每房乙份、厚食野宴分享套餐晚餐、活力舒晨早餐．加人酌收費用。另有2021年新開幕的弌宅villa與弍寓 villa提供包棟服務。
這篇文章 苗栗旅宿｜在藝術妝點的森林美地野奢露營 享受水果之鄉自然洗禮 最早出現於 行遍天下旅遊網