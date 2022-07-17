COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陳時中團隊「擺給人家看」？柯文哲：叫進來讓他不能講話

▲談論民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊，台北市長柯文哲17日表示，有些人找進去是為了讓他不亂講話，至於是針對誰？柯文哲則笑笑不願回應。（圖／記者丁上程攝，2022.07.17）
▲談論民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊，台北市長柯文哲17日表示，有些人找進去是為了讓他不亂講話，至於是針對誰？柯文哲則笑笑不願回應。（圖／記者丁上程攝，2022.07.17）

記者丁上程／台北報導

2022-07-17 10:54:28

2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰也是外界關注焦點。民進黨參選人陳時中近日再公布競選團隊成員，其中立場較為「親柯」的民進黨立委高嘉瑜，以及曾涉及防疫「3+11」爭議的立委林昶佐及范雲都入列，引發外界討論。對此柯文哲則意有所指，表示「選舉團隊有時候是擺給人家看，有些是把他叫進來讓他不能講話。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對陳時中競選團隊的立委成員，柯文哲表示，選舉團隊還是組合其實非常清楚，「選舉團隊有時候是擺給人家看，有些是把他叫進來讓他不能講話。」柯文哲說，他認為現在才是個開始，再等一個月，真正選戰開打的時候，就會知道陣容到底是給人家看的還是真的。

現場記者也追問柯文哲「誰是被叫進去不給講話的？」而柯僅大笑數聲後表示「下一題。」

至於外界認為，林昶佐與范雲過去在防疫政策上有明顯的爭議行為，是否會成為外界攻擊的破口？對此柯文哲則表示，有打過選戰的都知道，整個過程都是動態的，隨時都會有新的破口。

「我倒覺得是這樣，選舉不要每次都用這種攻擊式的，要不要先去思考誰當台北市長對台北發展會比較好？」柯文哲說，大家永遠都在討論誰選得上，從來不去討論誰做會比較好，這還是整個民主政治要去努力的地方。

陳時中揭政策團隊2平台！管碧玲領銜　范雲、洪申翰督導

陳時中戰台北　林昶佐、高嘉瑜、何志偉入競選戰隊

入陳時中戰隊　高嘉瑜：協助政策、解決柯文哲留下的問題

陳時中組台北大咖戰隊　吳思瑤曝：組織先行、文宣跟上

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀