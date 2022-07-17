陳時中團隊「擺給人家看」？柯文哲：叫進來讓他不能講話
2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰也是外界關注焦點。民進黨參選人陳時中近日再公布競選團隊成員，其中立場較為「親柯」的民進黨立委高嘉瑜，以及曾涉及防疫「3+11」爭議的立委林昶佐及范雲都入列，引發外界討論。對此柯文哲則意有所指，表示「選舉團隊有時候是擺給人家看，有些是把他叫進來讓他不能講話。」
針對陳時中競選團隊的立委成員，柯文哲表示，選舉團隊還是組合其實非常清楚，「選舉團隊有時候是擺給人家看，有些是把他叫進來讓他不能講話。」柯文哲說，他認為現在才是個開始，再等一個月，真正選戰開打的時候，就會知道陣容到底是給人家看的還是真的。
現場記者也追問柯文哲「誰是被叫進去不給講話的？」而柯僅大笑數聲後表示「下一題。」
至於外界認為，林昶佐與范雲過去在防疫政策上有明顯的爭議行為，是否會成為外界攻擊的破口？對此柯文哲則表示，有打過選戰的都知道，整個過程都是動態的，隨時都會有新的破口。
「我倒覺得是這樣，選舉不要每次都用這種攻擊式的，要不要先去思考誰當台北市長對台北發展會比較好？」柯文哲說，大家永遠都在討論誰選得上，從來不去討論誰做會比較好，這還是整個民主政治要去努力的地方。