全球14機構組成永續劇場聯盟　兩廳院為亞洲唯一結盟劇院

我是廣告 請繼續往下閱讀
計畫主持人、比利時列日劇院總監暨歐洲劇場協會主席Serge Rangoni表示，永續劇場聯盟試圖挑戰在不影響環境的前提之下，如何能持續與全球觀眾面對面互動，盼從藝術文化層面出發，運用決心及創造力，透過永續劇場聯盟的一系列計畫，改變每一個人與環境互動的方式。
永續劇場聯盟將制定一系列的場館營運及節目製作方針，成員亦定期交流分享，每年由不同成員場館舉辦國際年會，國家兩廳院將於2025年成為年會主辦方，擔任歐亞劇場間永續交流的橋梁。
施馨媛表示，疫情與氣候危機造成藝文產業巨大衝擊，場館營運與國際巡演交流也面臨挑戰。永續劇場聯盟不僅僅只是倡議永續思維，更要以具體的計畫行動，成為永續劇場營運的實踐者。兩廳院希望逐步成為與社會共融，環境共生的永續劇場。全球表演藝術產業近日逐漸復甦，兩廳院將持續透過與國際場館互惠交流、深度合作與策略聯盟，企盼在台灣搭建起歐亞創意交流的橋樑。
延續平衡產業發展與環境共生的永續思維，永續劇場聯盟聯手知名英國劇場導演凱蒂．米契爾（Katie Mitchell）及法國編舞家傑宏．貝爾（Jérôme Bel），共製研發「以無人巡演為目標」的展演作品。其中由凱蒂．米契爾以遠距執導形式發展在地製作版本的《寫給滅絕時代》，探討全球與在地的環境議題，製作流程也從演員選角，舞台設計，電力使用等方向建立一套永續性的工作方法。此作品2021年於瑞士洛桑維蒂劇院首演後，聯盟場館啟動各自的在地製作版本，今年度下半年兩廳院也將進行亞洲首演。
此外，國家兩廳院於亞維儂藝術節期間，除參與永續劇場聯盟宣告盛事，也首度舉辦歐亞國際交流分享會，與二十餘位國際重要的場館與藝術節總監面對面交流，正式宣告「Taiwan Week」及「ASIA CONNECTION IN EUROPE」等國際交流活動將分別於2023年及2024年登場。
2023年春天首屆實體辦理的「Taiwan Week」，將邀請國際場館與藝術節總監來台，聯合大台北地區場館，呈現以台灣文化為基底且具國際展演能量的作品；2024年全新計畫「ASIA CONNECTION IN EUROPE」，將帶領亞際共創的作品於歐洲展開巡演。兩廳院表示，未來將持續拓展國際網路版圖，向世界展現台灣表演藝術多元、充沛的創作觀點與能量。