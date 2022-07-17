黃珊珊二度缺席雙城論壇有貓膩？柯文哲：誰的業務誰參加
台北上海雙城論壇即將在19日登場，不過像去年一樣，台北市副市長黃珊珊再度缺席雙城論壇，也引發外界討論。由於黃珊珊在去年缺席時，也被外界直指是因為主權立場問題，而今年則因為適逢選戰，若再涉及統獨議題恐怕會影響選情。對此台北市長柯文哲則予以否認，表示台北市有三個副市長，當年的主題是誰的業務，則由誰上台報導。
針對再度缺席雙城論壇一事，台北市副市長黃珊珊16日回應，雙城論壇主題每年都不同，台北市3名副市長各有分工，她到市府的第一年談防疫，因此派她參加；去年談教育及文化，由副市長蔡炳坤出席，今年的主題與彭副的業務相關，則由彭參加。黃珊珊也再度強調，中華民國是主權獨立的國家，台北市是中華民國首都，有自信和全世界城市來往，雙城論壇不會涉及敏感政治，而是做到城市交流。
而柯文哲今（17）日表示，台北市政府有三個副市長，在排與會陣容的時候還是一樣，討論的主題是誰的業務，就交給誰去上台報告。「上海方也是好幾個副市長，也不是每個都要參加。」柯文哲說，他的態度還是一樣，依法行政、照SOP走，誰的業務誰參加就好。柯文哲說，按照標準來就好，不需要搞得一個會議，所有副市長跟秘書長都來參加，不會很奇怪嗎？