COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔣萬安沒團隊、沒政見　高嘉瑜：靠外表能讓台北人投票？

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-17 11:58:222022-07-17 12:03:33

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊快速組建中，不過較早宣布參選的國民黨台北市長參選人蔣萬安卻仍無競選總幹事、競選團隊等，引發關注。陳時中競選總幹事吳思瑤今（17）日說，自己與陳時中有共識，這場選舉靠個人光環是不行的，團隊會逐步擴散能量，繼續廣邀各方人才。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委吳思瑤（圖／翻攝自林宜瑾臉書）
▲吳思瑤說，他與陳時中有好默契跟共識，這場選舉不是單靠個人光環就能成就的。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）
陳時中競選總部副主委高嘉瑜今日也說，聽聞蔣萬安在找總幹事過程相繼碰壁，代表國民黨對是否提名蔣萬安可能有不同的聲音，請問蔣萬安到底有什麼政策政見？這樣沒有政見，空洞、靠外表來參選的候選人，真的會是符合台北市民期待的人嗎？

談及台北市長一戰，以及陳時中競選團隊相關議題，吳思瑤說，陳時中展現高效率、高人氣，3天之內讓競選班底核心啟動，他雖是選舉生手，但一上路就上手，這看見了他的意志力與企圖心。

吳思瑤說，目前納入團隊的，都是具備政策能量與實力的跨黨派好手，另外黨籍議員跟區域立委是最瞭解台北市的政治生態、民意需求，當然是團隊作戰的重中之重。

吳思瑤說，他與陳時中有好默契跟共識，這場選舉不是單靠個人光環就能成就的，不是king work，而是team work，在這個原則之下，團隊會逐步擴散能量，繼續廣邀各方人才。

吳思瑤也說，相較之下，蔣萬安參選53天，競選團隊與各項政策都是付之闕如，而黃珊珊則繼續攏絡、使用行政資源，企圖把北市公務體系作為個人競選團隊，相信高品質要求的台北市民自有公評。

另外，高嘉瑜也說，蔣萬安從5月25日獲國民黨正式提名後，競選團隊跟總幹事在哪裡沒有人知道。蔣萬安在找總幹事過程相繼碰壁，接連被拒絕，代表國民黨對是否提名蔣萬安可能有不同的聲音。

高嘉瑜表示，這樣的國民黨卻對於團結民進黨卻是酸言酸語，讓人無法苟同也不能接受，更何況蔣萬安連像樣的政策跟政見都沒看到，在媒體上只看到他找百萬級的名攝影師拍帥帥的王子形象照，到公園跳舞，沒有看到任何具體政策。

高嘉瑜也說，之前蔣萬安提出中正紀念堂轉型議題，被深藍反彈後又改口說轉型是吃飽太閒的政治議題，這樣自打臉行為，真的有能力有資格擔任台北市長候選人嗎？

高嘉瑜表示，甚至蔣萬安所提的恢復老人年金也是老飯重炒，還有青銀共居也被台北市政府打臉，請問蔣萬安到底有什麼政策政見？這樣沒有政見，空洞、靠外表來參選的候選人，真的會是符合台北市民期待的人嗎？

▲立委高嘉瑜日前質詢與臉書文都提到獸醫用藥問題，今日再表示是意外打開「潘朵拉的盒子」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜說，蔣萬安這種沒有政見，空洞、靠外表來參選的候選人，真的會是符合台北市民期待的人嗎？（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

談從醫初心！陳時中出新書《溫暖的魄力》　蔡英文專文推

民進黨明開全代會　陳時中現身影片：在更多地方努力做事

轟蔣萬安沒團隊　吳思瑤：小看台北人、黨國老本難謀大位

遭蔣萬安酸　高嘉瑜怒轟：以為台北市民還吃馬英九那套？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀