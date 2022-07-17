蔣萬安沒團隊、沒政見　高嘉瑜：靠外表能讓台北人投票？

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談及台北市長一戰，以及陳時中競選團隊相關議題，吳思瑤說，陳時中展現高效率、高人氣，3天之內讓競選班底核心啟動，他雖是選舉生手，但一上路就上手，這看見了他的意志力與企圖心。
吳思瑤說，目前納入團隊的，都是具備政策能量與實力的跨黨派好手，另外黨籍議員跟區域立委是最瞭解台北市的政治生態、民意需求，當然是團隊作戰的重中之重。
吳思瑤說，他與陳時中有好默契跟共識，這場選舉不是單靠個人光環就能成就的，不是king work，而是team work，在這個原則之下，團隊會逐步擴散能量，繼續廣邀各方人才。
吳思瑤也說，相較之下，蔣萬安參選53天，競選團隊與各項政策都是付之闕如，而黃珊珊則繼續攏絡、使用行政資源，企圖把北市公務體系作為個人競選團隊，相信高品質要求的台北市民自有公評。
另外，高嘉瑜也說，蔣萬安從5月25日獲國民黨正式提名後，競選團隊跟總幹事在哪裡沒有人知道。蔣萬安在找總幹事過程相繼碰壁，接連被拒絕，代表國民黨對是否提名蔣萬安可能有不同的聲音。
高嘉瑜表示，這樣的國民黨卻對於團結民進黨卻是酸言酸語，讓人無法苟同也不能接受，更何況蔣萬安連像樣的政策跟政見都沒看到，在媒體上只看到他找百萬級的名攝影師拍帥帥的王子形象照，到公園跳舞，沒有看到任何具體政策。
高嘉瑜也說，之前蔣萬安提出中正紀念堂轉型議題，被深藍反彈後又改口說轉型是吃飽太閒的政治議題，這樣自打臉行為，真的有能力有資格擔任台北市長候選人嗎？
高嘉瑜表示，甚至蔣萬安所提的恢復老人年金也是老飯重炒，還有青銀共居也被台北市政府打臉，請問蔣萬安到底有什麼政策政見？這樣沒有政見，空洞、靠外表來參選的候選人，真的會是符合台北市民期待的人嗎？