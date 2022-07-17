搶攻暑假國旅商機 「馬祖形象館」向台灣旅人招手

疫情降溫，又逢暑假旅遊旺季，連江縣政府搶攻國旅商機，以馬祖遊購YABA形象館參加台北國際夏季旅展。連日來，除廣推馬祖SBIR在地產業創新研發伴手禮，更提供多項馬祖特色景點及旅遊路線，以行銷馬祖的好景好物好好遊，向台灣旅人招手，歡迎因疫情鬱悶很久的民眾，利用假期到馬祖放風暢遊，大啖鮮美海味。





我是廣告 請繼續往下閱讀

連江縣以「馬祖形象館」參加今年台北國際夏季旅展，因為展出特產種類多，且富離島特色，包括在地原生物產開發的系列商品，如金銀花糖、忍冬啤酒、淡菜煎貝、淡菜洋芋片、淡菜風味丁角、海芙蓉滾珠精油、金銀花沐浴乳等，大多是在地SBIR產業創新研發伴手禮，吸引大批觀眾湧入，人氣強強滾。





▲「2022馬祖莒光定向夜跑」，將於9月17日舉行，活動將在東莒燈塔登場，即日起開放報名。（圖／主辦單位提供）

此外，到馬祖旅遊必帶的特產─高粱豆腐乳、老酒麵線、紅糟細麵、紅糟肉醬、淚滴酥等等，在現場也應有盡有，讓民眾大呼「太好買了」。尤其，為了讓民眾試手氣，現場陳列四款「旅展限定價格超殺福袋」，內裝物品絕對物超所值，要讓消費者一次享有更多好康！





馬祖酒廠今年主力推薦酒品為台灣之光「東湧陳年高粱酒」，連續三年榮獲舊金山烈酒賽雙金獎鉑金獎殊榮，更曾被指定為迎賓酒；此外，醇厚內斂、剛中帶柔的國宴酒「馬祖高粱酒 58度」也吸引許多民眾臨櫃諮詢選購。台北旅展在台北世貿一館舉辦，展期至18日落幕，期間凡加入馬祖卡蹓趣臉書粉絲團或「馬祖好物」網站會員，即贈送限定馬祖特色小物。





值得一提的是，由交旅局主辦的「2022馬祖莒光定向夜跑」，將於111年9月17日舉行，活動將在東莒燈塔登場，賽事有「定向越野組」與「星空夜跑組」，即日起至7月31日開放線上報名。旅展報名除了享有早鳥報名優惠價也贈限量酒禮盒，賽後選手憑號碼布入場即可享有專屬的音樂美食派對，品嘗馬祖美食同時欣賞東莒島夜景，體驗當地文化風情。









