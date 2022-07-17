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疫苗受害！接種AZ「腦出血死亡」　南市1案獲350萬救濟金

▲新冠疫苗開打，預防接種受害救濟審議小組日前針對救濟個案進行討論，其中核予1例接種AZ後腦出血死亡個案救濟金350萬元。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲新冠疫苗開打，預防接種受害救濟審議小組日前針對救濟個案進行討論，其中核予1例接種AZ後腦出血死亡個案救濟金350萬元。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

編輯中心／綜合報導

2022-07-17 13:55:03

根據衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新會議記錄指出，近來獲得救濟金額最高案例，為1名台南市林姓個案，他是在接種AZ後嚴重腦出血死亡，因該案無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，也無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血，因此核予救濟金350萬元。

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編號2657的台南市林姓個案，VICP經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 10 日 因頭痛、嘔吐情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下。隔日出院後晚間因意識昏迷送醫， 腦部電腦斷層顯示左側顳葉大面積出血及蜘蛛網膜下腔出血，後因嚴重腦出血死亡。

VICP經查個案後發現其無慢性病病史，本次雖有血小板低下情形，但無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。惟個案亦無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血。故依據發生時間及臨床表現推測個案本次發生之腦出血與嚴重血小板低下有關，又目前醫學實證無法確定免疫性血小板低下與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性。綜上所述，依據「預防接種 受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金350 萬元。

另還有6件接種AZ後核予救濟個案，包括因1例肝門靜脈血栓、腦出血核予80萬元、1例格林巴利症候群核予60萬元、1例核予50萬元、1例左眼中央視網膜靜脈阻塞核予5萬元、2例尋麻疹核予5000元。其他疫苗部分，有1例是接種高端疫苗後出現格林巴利症，核予10萬元、1例接種莫德納後，持續發燒2週住院，最終核予5萬元，以及1例接種BNT出現急性過敏反應核予1萬元。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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