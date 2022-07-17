疫苗受害！接種AZ「腦出血死亡」　南市1案獲350萬救濟金

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VICP經查個案後發現其無慢性病病史，本次雖有血小板低下情形，但無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。惟個案亦無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血。故依據發生時間及臨床表現推測個案本次發生之腦出血與嚴重血小板低下有關，又目前醫學實證無法確定免疫性血小板低下與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性。綜上所述，依據「預防接種 受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金350 萬元。
另還有6件接種AZ後核予救濟個案，包括因1例肝門靜脈血栓、腦出血核予80萬元、1例格林巴利症候群核予60萬元、1例核予50萬元、1例左眼中央視網膜靜脈阻塞核予5萬元、2例尋麻疹核予5000元。其他疫苗部分，有1例是接種高端疫苗後出現格林巴利症，核予10萬元、1例接種莫德納後，持續發燒2週住院，最終核予5萬元，以及1例接種BNT出現急性過敏反應核予1萬元。（編輯：林莞茜）
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