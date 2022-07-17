NBA／Harden的野望　竟甘願降薪近4.5億台幣　

費城七六人明星後衛James Harden日前甘願降薪1500萬美元(約4.46億台幣)，與球隊簽下1+1的合約，第二年為球員選項，最快明年夏天就能成為自由球員。 我是廣告 請繼續往下閱讀 James Harden上季各項數據明顯下滑，連季後賽表現都不如預期，他坦言，「受到腳筋傷勢影響，無法隨心所欲，今夏必須持續苦練，讓身體變得更強壯，同時找回巔峰時的手感。」Harden強調，自己的職業生涯很幸運，沒有遭遇嚴重傷勢或動過重大手術，要更珍惜目前體能、身體還在巔峰，下季將會醞釀大爆發，重返在火箭時期一夫當關的狀態。即將滿33歲的Harden上季交易到76人後出賽21場，場均貢獻21分10.5助攻7.1籃板和1.2抄截，原本球團預期他能彌補Simmons留下的空缺，但表現仍不符預期。Harden今年夏天跳出合約並沒有急著先爭取大約，反而降價簽約，外界推估，哈登期盼下季找回身手後，在尋求一紙大型長約，屆時身價有望大幅飆漲。世運／「大眼妹」很享受 周婕妤奪銀牌NBA／業餘聯賽也要打爆對手 LBJ狂轟42分、DDR砍30分NBA／嚇慘!爵士獅子大開口 10換1交易逼退尼克田徑／僅差0.26秒 陳傑、陳奎儒無緣準決賽