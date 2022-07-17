閃亮亮挺過性愛片風波！改名拍爆乳寫真 挑戰勁敵林襄
網紅「閃亮亮」外型亮眼，幫家裡擺攤賣紅豆餅，而擁有「紅豆餅女神」稱號，過去與網紅「硬漢兄弟」成員黃包包不慎因性愛片外流引發爭議，2人和平分手後，決定重新開始的閃亮亮，因藝名跟前輩相撞，最近改名為蕭芷渲再出發，擁有F級罩杯傲人上圍的 她，推出首本火辣寫真書就讓人快噴鼻血！
閃亮亮近年因為個性大方，寵粉更是無極限，喜愛與粉絲互動，常參與不同類型的公益活動，正面與親和力極高的形象，讓她在網路有很高的聲量，而粉絲不停敲碗，終於在今年七夕誕生第一本寫真書《芷為你而閃亮》，巧妙用了新名字蕭芷渲和舊暱稱閃亮亮，用新作品讓大家更認識自己。
寫真書拍攝由台灣知名女攝影師莉奈操刀，莉奈同時也是樂天桃猿啦啦隊成員林襄的經紀人兼寫真攝影師，發行過不少熱銷寫真，這次高規格的拍攝，讓蕭芷渲的作品更有看頭，更有不少突破尺度的大膽嘗試。
芷渲在作者序中寫道：「曾經的亮亮並沒有消失，芷渲則是重生後的我，謝謝大家的支持與鼓勵。跟大家分享一個我印象最深刻的小故事，開拍後莉奈和我說：『妳笑起來自然又好看！』其實深深的烙在我的心裡，因為現在私底下的我，並不是一個笑口常開的人，有時都快忘記當初的樣子。但拍攝時我是帶著最自然最純粹的笑容，只為了讓大家看見最真實的我，謝謝大家對我的支持與指教，我會更加努力『做我自己』」。
攝影師莉奈表示，不怕酸民酸，曾經外流都看光了，為什麼還出寫真書，寫真書更沒有譁眾取寵以露點當宣傳，而是為了展現亮亮真正的自己，因為她深信這是芷渲第一次自己準備好的被看見，由裡到外閃亮耀眼，非常值得粉絲收藏。