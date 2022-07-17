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餐飲中秋搶客　月餅、燒烤組優惠提前開跑

▲蛋黃酥採用新鮮現敲的紅土鹹蛋黃製作，顆顆飽滿濕潤，獨特的沙質鹹香口感搭配上等綿密的烏豆沙，深受消費者青睞。（圖／奇可餐飲提供）
▲蛋黃酥採用新鮮現敲的紅土鹹蛋黃製作，顆顆飽滿濕潤，獨特的沙質鹹香口感搭配上等綿密的烏豆沙，深受消費者青睞。（圖／奇可餐飲提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-17 14:01:48

後疫時期百業待發，看準中秋送禮商機，餐飲業者優惠提前開跑。「奇可餐飲」即日起推出「中秋明月賞」多款月餅禮盒以及「中秋火焰燒烤組」，滿足送禮和烤肉聚餐的需求。

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奇可餐飲指出，受疫情、天候與戰爭多重因素影響，今年原物料價格連番飆升，奶油、蛋、糖漲幅皆近30%，業者莫不咬牙苦撐，其中蛋黃酥用的鹹蛋黃更是漲勢驚人。奇可餐飲堅持品質不打折，招牌蛋黃酥仍採用新鮮現敲的紅土鹹蛋黃製作，顆顆飽滿濕潤，獨特的沙質鹹香口感搭配上等綿密的烏豆沙，值得配上一壺好茶，蛋黃酥禮盒有6入、9入、12入裝。

▲業者推出多款月餅、沖繩黑糖鳳梨酥、四喜牛軋糖、手工餅乾禮盒，滿足中秋送禮需求。（圖／奇可餐飲提供）
▲業者推出多款月餅、沖繩黑糖鳳梨酥、四喜牛軋糖、手工餅乾禮盒，滿足中秋送禮需求。（圖／奇可餐飲提供）
新品「胡麻奶皇Q心酥」是千層酥皮包入黑芝麻與麻糬流沙餡，層次分明唇齒留香；「橙香鐵觀音酥」使用貓空鐵觀音茶製成的豆沙餡和酸甜蜜橙絲，茶韻綿長；另外還有長賣的芋頭酥、金沙酥、肉脯綠豆椪，組合出10款月餅禮盒。若不想要月餅，另有沖繩黑糖鳳梨酥、四喜牛軋糖、手工餅乾禮盒可供選擇。月餅即日起至8月13日開放早鳥預購，單筆消費滿1,000元可享95折，大宗訂購另有優惠。

▲「中秋火焰燒烤組」分冷凍宅配和熟食兩種組合。（圖／奇可餐飲提供）
▲「中秋火焰燒烤組」分冷凍宅配和熟食兩種組合。（圖／奇可餐飲提供）
另外，還推出精心醃製「中秋火焰燒烤組」，分冷凍宅配和熟食兩種組合，嚴選美式BBQ風味豬肋排、蒜蓉斑節蝦、海味中卷、美國帶骨牛小排、明太子雞肉串、季節時蔬串等10種澎湃海陸食材。喜歡親自動手的，可選冷凍宅配組，在家即享烤肉樂趣；不喜動手的，可由主廚烹調現烤，約4~6人份，在餐廳內用或外帶即食，7月22日起接受預訂，數量有限，售完為止。

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