校園特色融入如廁美感！235校老舊廁所翻新　今年底完工

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該校於110年規劃教學大樓的廁所改建，除了硬體設施的改善，並在入口上方特別裝飾一幅由美術班30位學生共同創作，再由老師燒製而成獨一無二的方磚「拼圖壁畫」，作品展現學生在校園中各種歡笑和活力，使得廁所空間煥然一新，改善了學生害怕如廁的情形，也提升師生乾淨舒適的如廁美感環境。
宜蘭縣國華國中整修的西側廁所，特別融入學校數理課程特色，如在男廁牆上張貼有數理名人的英文名言、小便斗上方張貼數理特色圖案貼紙，一樓女廁天花板彩繪八大行星，三樓天花板則有化學式圖案；而北側廁所則設計校園運動風，以學校游泳、足球、排球等運動團隊為特色，足球造型燈具及瓷磚營造水道意象，牆上並漆有運動圖案及運動達人英文名言。
國教署表示，國華國中透過工程施作改善採光及通風，運用多元材質、色彩及燈光等變化，成功營造美學廁所，也將學校特色融入設計中，讓廁所空間成為校園新亮點。
花蓮縣北埔國小廁所入口採用學校舞蹈隊及足球隊的特色，結合學校吉祥物「北埔小子」，打造鐵件意象，女廁為手拿椰葉擺動舞姿的舞蹈隊，男廁則是展現多元智能踢著球的足球隊，內牆運用碎磁磚拼貼城堡圖案，不僅格局明亮通風無異味，上廁所時還能兼顧藝術的欣賞，讓學生不再害怕上廁所。
國教署提到，學校廁所在孩子身心靈發展占有非常重要的一環，當廁所不再是陰暗、悶臭的場所，學生都笑著說「從此以後上廁所更開心了」。國教署將持續與各地方政府合作，協助更多的老舊廁所獲得改善，提供校園師生安全舒適的如廁空間。