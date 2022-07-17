天王才剛被告偷衣！得賠1200萬 又遭控「欠款1.8億」
40歲的美國饒舌天王Kanye West（肯爺，現改名為Ye）因為作風前衛、性格火爆，時常陷入爭議，他先前才因為偷衣服被告，遭廠商索賠40萬美金（約台幣1200萬），近來又被製作公司指控拖欠酬勞高達600萬美金（約台幣1.8億），製作公司要求額外追加賠償金，一共約710萬美金（約2.1億台幣）。
據《TMZ》的報導，製作公司「Phantom Labs」透過律師指控，他們稱自2021年6月至2022年3月期間，與肯爺合作了數個項目，如演唱會、專輯製作等，包含2021年12月的慈善音樂會的舞台布景，那時肯爺還與Drake一起演出；還有肯爺紀念專輯發行的音樂會；甚至在肯爺取消的2022年Coachella （科切拉音樂節）表演，該公司也投入許多製作成本，沒想到等來的卻是肯爺不唱了。
「Phantom Labs」委任律師表示，肯爺起初都正常給付酬勞，還承諾要以科切拉音樂節的演出費用900萬美金（約台幣2.7億）來償還，卻在音樂節開幕前突然取消表演，「Phantom Labs」認為他根本就不打算付錢因此提告，截至今年2月已經累積高達600萬美元（約1.8億台幣）欠款，所以「Phantom Labs」除了要求肯爺結清帳款外，還額外追加了賠償金，共計710萬美金（約2.1億台幣）。