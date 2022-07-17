不只賈永婕！郁方爆舅舅奪洗腎母房產　心酸家醜曝光

賈永婕被74歲高齡失智母親控訴不孝，她反控是舅舅涉及侵占母親財產，教唆母親錄音指控賈永婕姐弟「從來沒看過我」。藝人郁方自揭有類似的遭遇，她的母親因糖尿病而洗腎，在最後的日子裡頭腦已經混沌不清，二舅和三舅不斷慫恿郁方母親將房子過戶給外婆，郁方姊姊向外婆要回房子失敗，掏出200萬元才把房子買回來。
郁方外婆長期住在郁方媽媽家，都是郁方母親在陪伴她，郁方家境也不是太好，外婆的2個女兒、3個兒子都正在闖蕩事業，為什麼會需要郁方家這個小房子呢？郁方說：「因為舅舅們不想奉養外婆，而外婆如果過世，繼承者就是他們兄弟，果然，我們給外婆的2百萬 ，最後又說分給了外婆的5個小孩。」
郁方認為舅舅之所以把媽媽的財產當作是他們的，很重要的原因在於：「大部分都是失業，或退休的人，已經沒有收入來源，又因為他們是同姓的人，身為一個舅舅，一定覺得自己是姐姐妹妹的娘家，所以姐姐妹妹的財產是他們的，當然！這在法律上是不被認可的，而人往往是貪心的，貪心就起了壞心腸，貪嗔癡慢疑五毒，貪心是佔頭。」
郁方說老天有眼，二舅、三舅雖是高知識份子，卻沒什麼好下場，一個曾經叱吒風雲的總經理現在是大樓管理員，另外一位是上市電子公司的高階主管，錢和房子和小孩都被第二個太太拐跑了，老婆小孩都沒了，落魄到回去找前妻湊活著過日子，因此她對賈永婕的新聞特別有感，「長輩沒有資格情緒勒索晚輩，必要的時候切斷這個情緒勒索也是自保的方法。」