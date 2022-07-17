台灣如棒球隊！蔡英文偕綠18選將：記取2018教訓團結勝選

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蔡英文說，台灣就像是一支棒球隊，中央政府和地方政府各有各的守備位置，只有團結一致，互相補位，才能發揮團隊戰力，打出最好的成績。「所以，11月26號的選舉，我們推出最強、最有經驗，也最符合地方發展需求的縣市長候選人」。
蔡英文指出，在北台灣首都圈，蔡適應在基隆、陳時中在台北、林佳龍在新北、林智堅在桃園、沈慧虹在新竹市，他們將強強聯手、共同治理，讓首都生活圈大步向前。
在中台灣，徐定禎在苗栗、蔡其昌在台中、黃秀芳在彰化和蔡培慧在南投，他們深耕地方、歷練豐富，一定能讓中台灣大建設、大發展。
在南台灣，劉建國在雲林、翁章梁在嘉義縣、李俊俋在嘉義市、黃偉哲在台南、陳其邁在高雄和周春米在屏東，他們勤奮專業，一定可以做到「綠色執政、品質保證」。
在東台灣，江聰淵在宜蘭、Kolas Yotaka在花蓮和劉櫂豪在台東，他們誠懇踏實、宏觀優質，會一起爭取最大的支持，贏回東台灣的光榮感。
蔡英文提到，民進黨推出的縣市長候選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。
蔡英文說，2018年的地方選舉，對民進黨而言，是一次深刻的教訓。「但是我們都很清楚，人民給我們教訓，是因為希望我們更好；人民給我們機會，是因為希望我們堅守理念、落實承諾」。
蔡英文說，這一次，民進黨做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持，唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，執行力才有展現的機會。
蔡英文也表示，在選舉當中，民進黨要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛理念，爭取人民的認同。和選舉同時舉行的，還有18歲公民權的修憲複決。這是民進黨最早提出的主張，現在終於得到其他政黨的支持，有機會能夠入憲。
蔡英文表示，民進黨堅定支持這項長久以來的主張，但修憲複決投票的門檻很高，而18歲公民權攸關台灣的未來。拜託大家，要抓緊機會大力宣傳，到廟口講、到夜市講、送車的時候講、跑攤的時候講，把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家的未來。