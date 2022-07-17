楊繡惠、白雲戀情實錘了！被撞見兩人「醉後」同睡一床
中天綜合台《小明星大跟班》明（18日）晚10點播出「你們的感情會不會好過頭？抓！說沒有在一起誰信啊？」藝人楊繡惠與白雲之前開玩笑「認愛」，又火速澄清只是朋友，立馬掀起熱議，其實兩人的感情狀態朋友都看在眼裡，江泳錡爆料白雲總是隨時「筆記」楊繡惠的喜好：「有天吃飯，我們吃了一道菜叫沙蟹，那個沙蟹非常難抓，繡惠姊覺得好吃，隔幾天又跟白雲哥講，白雲哥下午就去海邊做陷阱自己抓，晚上料理給繡惠姊吃。」但這爆料卻讓當事者之一的楊繡惠覺得小題大作，因為好朋友就會這樣做，白雲也解釋：「我很喜歡去遊山玩水，我沒有爸媽就把她爸媽當作自己的，我是拿給她叫她跟爸媽一起分享。」
而一度被認為是楊繡惠新戀情男主角的「台一線」阿文， 也站上控訴台，結果還沒開口，楊繡惠就先發制人：「我才要控訴阿文，無緣無故跟我拍張照，隔天我睡醒變成我跟他在一起！」而阿文要控訴的事，恰巧就跟這則新聞有關：「新聞報導出來之後，白雲哥對我的態度明顯大轉變，喝酒的時候，繡惠姊累了就靠著我，我就看到白雲哥手刀跑過來把繡惠姊的頭先移開，叫我去旁邊坐，然後他就坐在繡惠姊的旁邊，上下其手一直摸，就像摸自己老婆一樣。」
不料白雲對這件事抵死不認，還轉移話題說自己可能也喝醉了，吳宗憲一聽直說：「酒後吐真言，喝酒後的動作都會是真的，不隱瞞的。」阿文又補充：「他們上次喝酒也喝到兩個人睡在同一張床上，我們先離開了，所以不知道裡面發生什麼事。」
詹惟中則控訴小鐘為了去看琳妲表演，竟然撒謊說自己疑似確診：「有次問他要不要去運動，他告訴我身體不舒服好像有症狀，我就開始擔心，還幫他準備清冠一號，因為我跟他姊姊是牌友，我就問她鐘哥狀況好像不太好，他怎麼回事？（結果）她說他去看樂天啦啦隊表演。」此話一出連Sandy都直喊超過份，還說要打給1922檢舉小鐘，但小鐘認為這是善意的謊言，因為詹惟中實在太玻璃心，因此不敢向他坦承實情：「我沒跟他約，是因為他真的很無聊！」詹惟中則對這說法難以容忍：「他說跟我在一起很無聊？我只要跟他約米其林餐廳，他就會找琳妲來。」
詹惟中還爆料小鐘曾拿琳妲的八字找他算命，但他認為彼此是很好的朋友，為什麼要把他當外人問東問西：「我們吃飯的時候，他給我看一個八字，還不講名字，後來我風水節目去琳妲家看風水，查她資料才發現，原來跟他給我看的（八字）是同一個人。」小鐘坦言確有此事，但原因其實很單純：「她有一陣子狀況沒那麼好，因為爸爸生病，找老師算命說真的也不便宜，我就想說省錢幫忙問。」但吳宗憲認為小鐘能拿到琳妲的命盤，表示兩人關係匪淺，琳妲也承認自己很信任小鐘，吳宗憲則看好兩人能開花結果：「如果你們兩個結婚，（禮金）就是120萬起跳。」