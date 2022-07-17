國際學生遊台灣　體驗採梨旅遊

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東勢農會與梨之鄉休閒農業區「用梨樹跟世界做朋友」在今年4月份疫情嚴峻時，邀請國際生彩繪梨袋認養梨樹，畫出緬甸、越南、巴基斯坦、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、智利、法國等9個國家的彩繪風格。今梨子成熟時，特別邀請這群國際學生回到梨之鄉休閒農業區參加梨子豐收祭，來看看他們彩繪的國際梨樹並體驗採果的樂趣，在導覽員的解說下，國際學生瞭解高接梨的生長、嫁接、包裝步驟，並親手將豐碩的果實從梨樹上採下，品嚐著這甜美的滋味。
緬甸的國際學生表示，在台灣讀書的時候感受到台灣人包容與溫暖，透過這次的農事體驗，讓我不禁想到家鄉的爸媽，希望能夠將這甜美的東勢梨送到遠在他鄉盼望著我的爸媽手上。
國際學生彩繪的梨袋有穿著傳統服飾的越南曼妙女子、泰國傳說中的神獸、充滿趣味的智利海底世界、巴基斯坦式的浪漫風情、馬來西亞的國花及傳統糕點、在緬甸過年潑水節開心玩著的情侶，特別是來自越南的學生說道「我用家鄉元素的梨袋為台灣的梨子遮風擋雨，就像Friendship in Taiwan為來自世界各地的我們建立了一個避風港。」經由梨袋的妝點梨樹不同以往的風格，展現出五彩繽紛，點綴出梨子園滿滿的異國風格。
東勢農會表示，此次梨之鄉休閒農業區與Friendship in Taiwan合作，希冀結合東勢旅遊遊資源及特色，行銷東勢農特產品與觀光景點，透過國際學生深度體驗，以自身的文化背景為基礎，讓消費者與在地業者「共創」產品故事，打造國際友善環境，將友善的觀光意象推波至海內外。在未來可以將甜美的滋味送到更多國際客手上；梨之鄉休閒農業區產地直送優質的水梨禮盒也正式開賣。