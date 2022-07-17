瑀熙曬「泳裝辣照」自爆交男友！網見照片竟喊：改天借我
人氣網紅、YouTuber「瑀熙Yuci」擁有甜美臉孔及火辣身材，近來從實況主轉戰YouTube，頻道擁有68萬人訂閱，IG（Instagram）更有高達近90萬人追蹤；而她昨（16）日在IG上曬出一張嘟嘴泳裝辣照，更自爆「有了男朋友，發現拍照好方便」，也掀起熱議，網友們紛紛猜測她的「男友」究竟是誰。
瑀熙昨（16）日在IG發出一張性感泳裝照，只見她嘟起櫻桃小嘴，用水汪汪的大眼朝鏡頭放電，而粉色系的妝容也更顯氣色；而她穿著連身泳裝，胸口「V」字一路開到底，傲人上圍、火辣曲線也一覽無遺。
而她在文內提到「有了男朋友後，發現拍照好方便，你們看，這張照片他拍的是不是很好」，自爆交了新男友的消息一出，網友急忙留言，「男朋友是誰」、「哭啊，有男朋友了」、「要退追蹤了喔」、「哭哭」。
不過也有眼尖網友發現瑀熙說的「男友」其實就藏在照片裡，透過後方玻璃反射可以看到，「男友」原來是「自拍腳架」，也讓大批網友鬆一口氣，「玻璃倒影解釋了一切」、「腳架嗎」、「男朋友有點瘦哦」、「腳架的確是不錯，很盡責」、「男友改天借我，滿固定的」、「窗戶出賣了你」、「妳男朋友看起來有點細，我覺得不行」。（編輯：郭佩蓉）