詹子晴遇車禍「內臟破裂」！媽媽病榻暖心話翻轉人生

跨過這道坎，人生從此變不同！衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請小鐘、詹子晴、葉欣眉及呂文婉，分享自己經歷過哪些風雨才看到新的人生風景。詹子晴說因為從媽媽還懷著弟弟時她就開始失寵，加上出生後爸媽就離婚，讓她一直覺得弟弟是「來毀滅這個家的惡魔」，從小跟弟弟幾乎沒有友好互動，一直到14歲的一場車禍，聽到病床旁的媽媽邊哭邊說不能沒有她，讓詹子晴想法180度大翻轉加入寵弟行列，讓她笑說：「如果沒有那場車禍，已經太多負面情緒的我可能會走壞」。
詹子晴跟弟弟相差6歲，在弟弟出生前一直是被全家人寵愛的公主，沒想到媽媽懷了弟弟之後，她就失寵了，那時候開始她就很討厭媽媽肚子裡的「生物」，再加上弟弟出生後爸媽離婚，更讓她覺得弟弟是來毀滅這個家的惡魔。因為詹子晴媽媽得一個人養她們姊弟倆，會要求小小年紀的她幫忙照顧弟弟，幫弟弟洗澡、餵吃飯、料理、打掃家裡，後來等弟弟長大開始要接他上下課，還要教他功課，看到別的同學下課都可以去玩，但她卻得照顧弟弟，讓她對弟弟的討厭越來越深。
詹子晴說因為從小就很討厭弟弟，跟弟弟幾乎沒有友好的行為，一直到14歲那次車禍，當時還是國中的詹子晴從機車上摔出去，直接被送進醫院，檢查後發現詹子晴內臟器官破裂，有內出血的情形，加上她完全沒有意識，導致情況危急。
後來開始有意識的詹子晴，看到媽媽每天在病床邊以淚洗臉，還喊話說很愛她、不能沒有她等內心話，讓從來沒聽過媽媽說愛她的詹子晴好感動，也讓一直以來誤以為媽媽只愛弟弟的詹子晴豁然開朗，加上她覺得出生後就沒見過爸爸的弟弟比她還可憐，需要更多的愛與包容，於是詹子晴開始真心疼愛弟弟，詹子晴說如果沒有那場車禍，已經有太多負面情緒的她人生路可能會走歪。本集將7月18日晚上10點衛視中文台播出。