柯佳嬿撞見小三騎男友 逼林柏宏抓胸「請你吃小籠包」
柯佳嬿在Netflix喜劇《媽，別鬧了！》和林柏宏飾演一對情侶，她詮釋一個「愛著卡慘死」的女生，忍受男友吃軟飯又劈腿，目睹林柏宏掐胸激戰項婕如，項婕如還穿著柯佳嬿的學生制服款情趣內衣，坐在林柏宏身上，柯佳嬿後來以牙還牙，怒抓林柏宏的手摸自己胸部。
林柏宏劇中因為交不出房租，又回頭找柯佳嬿復合，在麵攤下跪跟柯佳嬿裝可憐：「老婆對不起我錯了，我那天是被雷打到，我現在沒有別人了，原諒我好不好？」柯佳嬿抓過林柏宏的手，放在自己胸部上，嗆聲：「誰要原諒你啊！但是我可以請你吃小籠包。抓啊！幹嘛不抓？如果你不娶我的話，這就是你最後一次碰它。」
談到這場抓胸戲，導演陳慧翎透露林柏宏一開始避開重要部位，一直摸柯佳嬿鎖骨，是柯佳嬿一把抓過林柏宏的手，放在正確的位置上，賈靜雯打趣拍完這場戲，坤達就打電話給林柏宏了，林柏宏開玩笑：「隔天他就來探班。」
其實柯佳嬿戲裡即興很多，有一場戲在汽車旅館，林柏宏對選擇圓床房型的柯佳嬿說：「原來你喜歡這種形狀。」反應快的柯佳嬿脫口：「我比較喜歡你的形狀。」柯佳嬿受訪笑說兩人抱著比拚的心態，看誰講的台詞尺度更大，怕不怕老公坤達無法接受？她透露坤達也很期待這部影集，「我希望他每場戲都看。」