章子怡和宋丹丹爆爭執「拉黑被酸」！起因竟是歐陽娜娜
中國60歲資深演員宋丹丹在《萌探探探案》中，揭露當年在《演員的誕生》中與另一位知名女星章子怡，因理念不合而爆發激烈的爭執，隨後宋丹丹還封鎖了章子怡，而兩人爭吵的原因在近日也曝光了。
知名女星章子怡憑著精湛的演技多次獲得大獎，讓她晉升為「國際影后」也成為影評節目及頒獎典禮上的座上嘉賓。章子怡過去曾在《演員的誕生》中擔任講評老師，資深演員宋丹丹也是講評之一，當時碰到歐陽娜那和鄭昊重現張藝謀電影《我的父親母親》經典片段，章子怡直接批評歐陽娜那和鄭昊的演技不好，但宋丹丹持不同意見，認為問題是出在劇本上而不是演員，因此起了爭執。
之後兩人便你一言我一語的，宋丹丹甚至意有所指的表示「人家是國際巨星，我只是一個演小品的，可能藝術水準達不到」，暗指章子怡自以為高人一等，讓現場一度鴉雀無聲、陷入尷尬。結束後，片段也成功引起話題，而節目製作單位也跳出來解釋兩人只是為了節目效果，但眾人仍看得出兩人關係降到冰點。
宋丹丹更表示當時因為實在不認同章子怡的態度，所以回家後就把她的微信給封鎖了；而同樣也有參加《萌探探探案》的歐陽娜娜，一聽到當時的事件與自己有關，驚訝的馬上站起來說道；「對不起，都是我的錯。」但最後宋丹丹也補充後續，在這次事件後和章子怡的關係反而變得更好了。