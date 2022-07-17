朱茵10年婚領悟「容不下一點空間」　燒掉所有前男友東西

現年50歲的香港女神朱茵和周星馳曾有一段情，可惜這對銀幕情侶最後沒有修成正果，朱茵在2012年嫁給香港樂團「Beyond」吉他手黃貫中，夫妻恩愛10年，育有1女，婚後感情依然穩定甜蜜。





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朱茵出道後即是玉女代表，歷經和星爺那段飄渺的曖昧，感情並不算平坦，和黃貫中走入愛河洗手作羹湯後，如何處理好夫妻間的大小瑣事，維繫感情不墜？她曾在陸綜《請吃飯的姐姐》透露過自己細心謹慎的秘訣。她爆料曾經在老公面前提起前男友，結果黃貫中冷淡回一句話，讓朱茵驚覺：「他心裡面有一條刺。」





「我所有男朋友，我老公都不想知道。」朱茵表示其實夫妻倆都是不想知道前任事情的人，老公曾經跟她一五一十交代情史，但是她已經記不得了，反而朱茵有次想跟老公講前男友的事，黃貫中卻冷冷跟朱茵說：「你還是不要跟我說。」





▲周星馳（左）、朱茵當年在拍攝《逃學威龍2》後即傳出緋聞。（圖／翻攝微博）

一聽到黃貫中這句話，朱茵心裡有底：「所以我就知道，他不想聽也不想知道，也不想看，所以我覺得，好，他心裡面容不下一點空間，有一條刺。」為了顧及黃貫中的感受，朱茵把所有前男友的東西丟掉、撕掉、燒掉，因為對朱茵來說那些東西已經不重要了。而朱茵對老公的敏銳心思，也快速地掃除可能造成夫妻之間的摩擦灰塵。





原文刊登2021.09.30





更新2022.07.17



