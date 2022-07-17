天王星淚奪《原子》總冠軍　270秒「震碎舞台」原地出道

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第一組金星回到最初定位，7人「可帥可辣」特質揉合在公演歌曲《Hot Like Sun》，評審被金星的連續技、俐落地板動作折服，藍弟姊姊大呼心臟被爆擊，「他是我弟弟嗎？嚇壞了！」火星直說感覺第一組就要拿冠軍，哲言開玩笑說還好他們只唱開場，小孩坦言被巴比的氣場流動嚇到，「巴比一出來整個氣場從上鋪散到全場」。由於蔡朕表演時不小心與藍弟相撞，導致麥克風掉落，忍不住自責落淚，Ella認為只是突發狀況，瑕不掩瑜，「你還是把它完成，重要的是態度」。
平時都跟弟弟打架的藍弟姊姊告白：「他一路走來的辛苦我都看在眼裡，很心疼，但看到今天成長的一切都很值得，我永遠是你的鐵粉，愛你喔！」藍弟瞬間落淚，評審笑說金星已經不屑當金星，要當太陽，大讚表演一氣呵成，王子表示金星堅強的實力無需贅言，「融入在音樂讓我很感動，熱愛音樂跳舞是一輩子，我有看到他們的悸動」，更向被酸民攻擊的他們說：「讓懂你們的人愛你們的就夠了！」音樂總監于傳勇和舞蹈總監太太金智湖盛讚金星「把舞台撕裂了」，最終Ella給金星滿分10分。
水星公演歌曲《Ice Cube》傳達少年「從水結成冰」，7人蛻變成一眼神、一動作就炸裂舞台的少年，台下的媽媽團感動地說「覺得小孩長大了」，已淘汰的勝揚直呼「范范是海王星的驕傲，看到哭」，其他少年也提到柏融很亮，令人驚豔，「表情管理超好」，須須媽媽受訪表示，兒子很有向心力，某次還用電話教貢丸唱歌教到凌晨3點，毓家媽媽則跟兒子喊話：「你在我心裡是最棒的！」毓家感動到別過頭掉淚。
評審點名范范中間唱歌的段落，誇他歌聲「真的很好聽」，周湯豪肯定水星雖然年輕但很有實力，Ella問水星，未來是否還有機會看到大家裝可愛，被毓家Cue發言的貢丸立刻回：「貢丸一定可以！」最後坤達給水星滿分，「今天我看到很硬的水星」，特別提到柏融脫外套、作勢不屑而翻白眼的表情，「非常棒，我覺得做得很好，做完那個表情我就笑了！」
音樂人彭柏邑為天王星量身訂做公演曲《YOLO》，要7人把You Only Live Once、人生只能活一次的靈魂和能量注入歌曲，該曲開頭結合貝多芬的鋼琴名曲，加上舞蹈，光驗收就讓坤達覺得會是讓人起雞皮疙瘩的表演，果然，天王星演出結束，幾乎全場起立鼓掌，鏡頭拍到火星Max含淚，第二現場的何美狂起雞皮疙瘩。評審直呼天王星演出時，地板、整個空間在共振，被淘汰的川祐激動哽咽：「看得出來（他們）很享受，之前有一起練習過，一次練兩首很趕，比到最後很累，精神狀況很差，我覺得他們做得很好，我很感動！」
水星大讚「天王不愧是天王」，范范點名小孩：「最後Krump那段太帥了！」藍弟直言天王星就像一個團體，每個人氣場都很強，「是我自己心中的冠軍隊伍」，Ella表示，昱廷開場自彈自唱不像在比賽，是非常專業、有水準的表演，昱廷坦言沒有背景音樂，表演時其實很有壓力，王子表示：「剛剛那個表演我是願意花錢去現場看，很像演唱會的開場，小孩一樣很突出，但其他人沒有輸他！」周湯豪說：「天王星最酷是可以饒舌、創作，很多樣貌，不是只有嘻哈！」坤達稱讚金雲有把最後的舞台練到好，「你絕對是全台灣190公分跳最好的一個」，再點出立杰跟小孩跳舞的「猛」截然不同，以及胥崴一出場就好殺，承祐兩段C位演唱非常出色、穩定，周湯豪無懸念給天王星滿分。
于傳勇將愛歌《朝著遠得要命的星球起飛》交給地球，參與填詞的林佳辰表示，歌詞「援軍已趕到，你不是一個人獨自面對」是歌曲的中心思想，似乎是地球的壓軸表演感染力太強，台下火星家齊、Max、哲言全都哭成一片，佳辰姊姊甚至說：「如果他（佳辰）不是我弟弟，我可能會pick他、嫁給他！」畫面跳到第二現場，何美已經哭成淚人兒，嚇到其他少年。煥鈞表示，這首歌要送給所有少年，「大家畢業快樂」，Ella說：「謝謝你們把能量放在舞台，青春洋溢，很想當啦啦隊拿彩球幫你們加油！」稱地球好像《灌籃高手》裡熱血的青年。
王子表示：「天王星像演唱會開場，地球像演唱會完美的Enaing，雖然舞蹈技巧沒有很高，但整個氛圍做到非常好看！」有趣的插曲是，Ella訪問佳辰姊姊時，坤達突然表示想看姊姊的長相，「姊控」佳辰一聽頻問「什麼意思」，待姊姊口罩一摘，高顏值驚豔全場，還有人慫恿姊姊出道，最後佳辰才小小聲地說：「她也滿漂亮的啦！」Ella說，今天地球回到第一次的舞台，表現卻更好，「你們還是原來的少年，很珍貴，做得非常極致」，文廷哭著說：「今天真的很美好，很謝謝這一切！」王子給地球9.9分，「還是希望有進步空間，0.1算是小小的遺憾，往後回想起來可能是最美的」，陪同地球一路成長的于傳勇哭到不能自已，「這首歌難唱，他們表現真的很棒，有種莫名的感動！」
Ella揭曉《原子少年》本季冠軍團，綜合上集、本集分數，加上線上人氣投票，天王星以總分158.6分抱走冠軍，地球157.4排名第二，金星151.8排名第三，水星147.25拿下第四名，比賽期間仍須扛家計的胥崴發表感言，他說為了比賽，從早工作到晚上接著練舞，再從台北騎車回基隆，每天只睡2、3個小時，姊姊曾跟他說，夢想是給有錢人追的，胥崴淚喊：「我沒辦法接受我的命運就是這樣，所以很努力追夢。」堅持不哭的小孩笑著說：「大家都很看好我，很多人說想要跟我一樣，但不管是誰，不管有沒有天分，你只要肯努力都可以，我不是一開始就很會跳，我也是練很久，跳舞練到膝蓋都快蹲壞了，身體都快要被磨壞，而且我高一是個音痴，完全不會唱歌，只要一開口大家都在笑我，我是一直硬練，沒有你能不能，只有你想不想。」一席自我剖白令在場所有人動容。
製作單位宣布，天王星將發行屬於冠軍團的紀念單曲，並與唱片公司簽約發片，也有望擔任線上遊戲大使，另透露原子少年8/13、8/14將舉辦兩場線上及實體售票演唱會，且每買1張票就有額外1票投票資格，最終結合網路投票（18日開始）及售票人氣票總和，再選出人氣團出道，而人氣團候選人為進入準決賽的火星、金星、水星、地球成員，人氣排名前五名即有機會成為人氣團。（編輯：楊穎軒）