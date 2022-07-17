賴清德赴日悼念安倍　謝長廷揭「迴避中國大使」低調過程

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謝長廷說，他與賴清德等靈柩離去一陣子才敬禮離去，這期間賴向家屬一一致意，表達哀悼，在場除安倍的夫人昭惠外，還有母親洋子、大哥寬信、弟岸信夫等家族，賴清德並得家屬同意拍照留念。
謝長廷表示，當天因距17時30分公祭還有點時間，就請賴清德到代表處休息，17點時已有消息傳出公祭現場大排長龍，但也有消息表示，中國駐日大使18時要去上香，「因此我們商量最好避開以免媒體做文章，轉移焦點，最後決定提前於17時15分出發前往上香」。
謝長廷表示，抵達現場時，發現很多人在排隊，家屬要他與賴清德直接前往上香的室內埸地，2人上香後本來可以多坐一會兒觀看儀式進行，但賴清德仍表示照原定計劃於17時45分離開。
謝長廷表示，賴清德隨後在飯店用餐，接到家屬通知第二天7月12日在同一場地有家祭，邀請他參加，因家祭是親人或視同親人的密友參加，自己沒受邀請就不便去，所以和賴商量他去的接送程序，而自己則去參加原定已經請人代理的2個行程。
謝長廷說，賴清德這次到日本的表現是誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物，值得肯定。悼祭是家屬為中心的事情，家屬把賴當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但他知道勢不能使盡的道理，相當自制，例如公祭結束即離去，避免和中國大使碰面，造成有關單位困擾；又公祭沿途遇到很多議員朋友，約吃飯或喝茶，他都致歉婉謝。
謝長廷表示，金美齡早年被列為黑名單，吃了很多苦頭，對駐日單位一向有刻板印象可以理解，「我年歲已大，可以罵我的長輩越來越少了，她多我12歲，駡我幾句無妨」，但他也說，但自己仍不希望這次賴清德的悼慰之行，因金美齡心急誤會的幾句話而破壞或抹殺。