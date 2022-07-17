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賴清德赴日悼念安倍　謝長廷揭「迴避中國大使」低調過程

▲副總統賴清德以「安倍家族摯友」身份赴日本弔唁安倍晉三。（圖／美聯社／達志影像）
▲副總統賴清德以「安倍家族摯友」身份赴日本弔唁安倍晉三。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-17 19:50:08

日本前首相安倍晉三本月8日遭槍擊身亡，副總統賴清德赴日悼念，不過前國策顧問金美齡卻批評駐日大使謝長廷讓賴清德落單，引發討論。謝長廷今（17）日詳細說明賴清德此次赴日悼念的行程，並表示不希望這次賴清德的悼慰之行，因金美齡心急誤會的幾句話而破壞或抹殺。

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謝長廷表示，賴清德此次是應安倍家屬之邀到日本，日方定位為特例、私人行程，所以7月11日13時31分一出機場即由他陪同直奔喪宅，家屬並為此延遲原定14時的入殮時間。「我們在喪宅瞻仰遺容，看到安倍先生最後一面後，退在旁邊雙手合十目送大體下樓移上靈車」。

謝長廷說，他與賴清德等靈柩離去一陣子才敬禮離去，這期間賴向家屬一一致意，表達哀悼，在場除安倍的夫人昭惠外，還有母親洋子、大哥寬信、弟岸信夫等家族，賴清德並得家屬同意拍照留念。

謝長廷表示，當天因距17時30分公祭還有點時間，就請賴清德到代表處休息，17點時已有消息傳出公祭現場大排長龍，但也有消息表示，中國駐日大使18時要去上香，「因此我們商量最好避開以免媒體做文章，轉移焦點，最後決定提前於17時15分出發前往上香」。

謝長廷表示，抵達現場時，發現很多人在排隊，家屬要他與賴清德直接前往上香的室內埸地，2人上香後本來可以多坐一會兒觀看儀式進行，但賴清德仍表示照原定計劃於17時45分離開。

謝長廷表示，賴清德隨後在飯店用餐，接到家屬通知第二天7月12日在同一場地有家祭，邀請他參加，因家祭是親人或視同親人的密友參加，自己沒受邀請就不便去，所以和賴商量他去的接送程序，而自己則去參加原定已經請人代理的2個行程。

謝長廷說，賴清德這次到日本的表現是誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物，值得肯定。悼祭是家屬為中心的事情，家屬把賴當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但他知道勢不能使盡的道理，相當自制，例如公祭結束即離去，避免和中國大使碰面，造成有關單位困擾；又公祭沿途遇到很多議員朋友，約吃飯或喝茶，他都致歉婉謝。

謝長廷表示，金美齡早年被列為黑名單，吃了很多苦頭，對駐日單位一向有刻板印象可以理解，「我年歲已大，可以罵我的長輩越來越少了，她多我12歲，駡我幾句無妨」，但他也說，但自己仍不希望這次賴清德的悼慰之行，因金美齡心急誤會的幾句話而破壞或抹殺。

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