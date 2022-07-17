巷仔內／賴清德缺席全代會被隱形　嫡系入黨核心拚2024

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今日的黨職改選，黨內權力核心中常會仍與上屆相同，維持新潮流共有3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼亦有1席。不過新潮流的3席中，包含林俊憲、陳世凱挺賴都不遺餘力，格外受到關注。
黨內人士表示，2019年賴清德投入民進黨內總統初選，惟其在黨內權力核心中僅林俊憲一席有發言權，賴營確實勢單力薄，吃足苦頭；也因為如此，賴系早就鎖定此次黨職改選，盼在黨內權力核心中佔有一席之地，替賴清德爭取代表民進黨參選2024總統鋪路。
黨內高層則表示，今日新潮流中「南流」林俊憲、「中流」陳世凱都是賴清德的重要幹部，可以視為賴清德的嫡系人馬，「他們進入中常會，就如同2個賴清德進入中常會」，更何況還有一樣挺賴的屏東縣長潘孟安等人都在中執會，未來黨內討論2024年選舉相關事務，賴清德勢力的聲量只會多不會少。
另外，此次中評委選舉結果也揭曉，依據派系屬性，成員為新系4席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、英系2席、正國會2席、湧言會1席，原本英系立委管碧玲有意聯手正國會、湧言會等派系角逐中評會主委一職，不過最終仍由新系賴瑞隆勝出。
黨內人士分析，此次黨職選舉，英系雖沒有減少席次，但少了管碧玲的中評會主委一職，「結果不如預期得好，那就是輸」，而挺賴人馬除入主中常會，再加上賴清德所屬的新系保住中評委主委一職，將有加乘作用，賴系全面入主黨中央。
知情人士認為，即使因為剛自日本返台缺席全代會，賴清德今日似乎完全置身事外，更在黨內要角發言與爭相曝光時「被隱形」，連提都沒提到，但其低調布局有成，順利讓嫡系人馬入主黨中央，如果年底縣市長選舉民進黨選得不好看，蔡英文跛腳，那賴清德進一步掌握黨機器也並不是不可能；就算年底民進黨選得漂亮，但蔡英文也仍不能再連任，拉拔其他人選的效果，恐也難敵賴清德的強勢旋風。