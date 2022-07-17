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巷仔內／賴清德缺席全代會被隱形　嫡系入黨核心拚2024

▲副總統賴清德嫡系入主黨中央，可謂其欲問鼎2024總統大位的墊腳石。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德嫡系入主黨中央，可謂其欲問鼎2024總統大位的墊腳石。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／特稿

2022-07-17 21:11:28

民進黨今（17）日召開全代會，會中進行中執委、中常委與中評委等黨職改選，由於改選過後的新任期，將處理2024年總統大選黨內提名，各派系無不嚴陣以待。最終投票結果顯示，象徵黨內權力核心的中常會中，各派系所擁席次不變，不過親副總統賴清德的立委林俊憲、台中市議員陳世凱順利進入中常會，在10席常委中佔有2席；另中評會主委最後也由賴所屬的新系賴瑞隆拿下，原先也是大熱門的英系立委管碧玲並未如願，即使賴清德因自主管理缺席全代會，但仍可說是最大贏家，也讓其問鼎2024總統邁進一大步。

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▲民進黨全代會（圖／民進黨提供）
▲民進黨今日召開全代會，賴清德因甫自日本返台而缺席。（圖／民進黨提供）
根據民進黨黨章規定，全國黨員代表大會將選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；另中評委則由全國黨員代表大會選出11人。本屆中執委有35人登記，應選30席；中評委有15人登記，應選11席。

今日的黨職改選，黨內權力核心中常會仍與上屆相同，維持新潮流共有3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼亦有1席。不過新潮流的3席中，包含林俊憲、陳世凱挺賴都不遺餘力，格外受到關注。

黨內人士表示，2019年賴清德投入民進黨內總統初選，惟其在黨內權力核心中僅林俊憲一席有發言權，賴營確實勢單力薄，吃足苦頭；也因為如此，賴系早就鎖定此次黨職改選，盼在黨內權力核心中佔有一席之地，替賴清德爭取代表民進黨參選2024總統鋪路。

黨內高層則表示，今日新潮流中「南流」林俊憲、「中流」陳世凱都是賴清德的重要幹部，可以視為賴清德的嫡系人馬，「他們進入中常會，就如同2個賴清德進入中常會」，更何況還有一樣挺賴的屏東縣長潘孟安等人都在中執會，未來黨內討論2024年選舉相關事務，賴清德勢力的聲量只會多不會少。

另外，此次中評委選舉結果也揭曉，依據派系屬性，成員為新系4席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、英系2席、正國會2席、湧言會1席，原本英系立委管碧玲有意聯手正國會、湧言會等派系角逐中評會主委一職，不過最終仍由新系賴瑞隆勝出。

黨內人士分析，此次黨職選舉，英系雖沒有減少席次，但少了管碧玲的中評會主委一職，「結果不如預期得好，那就是輸」，而挺賴人馬除入主中常會，再加上賴清德所屬的新系保住中評委主委一職，將有加乘作用，賴系全面入主黨中央。

知情人士認為，即使因為剛自日本返台缺席全代會，賴清德今日似乎完全置身事外，更在黨內要角發言與爭相曝光時「被隱形」，連提都沒提到，但其低調布局有成，順利讓嫡系人馬入主黨中央，如果年底縣市長選舉民進黨選得不好看，蔡英文跛腳，那賴清德進一步掌握黨機器也並不是不可能；就算年底民進黨選得漂亮，但蔡英文也仍不能再連任，拉拔其他人選的效果，恐也難敵賴清德的強勢旋風。

▲民進黨全代會進行黨職改選（圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨全代會進行黨職改選，賴清德嫡系人馬入主黨中央。（圖／記者葉政勳攝，2022.07.17）

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