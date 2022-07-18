足球／Benchy梅開二度 FUTURO大勝石虎

台灣企業甲級足球聯賽第二循環第一輪兩地開踢，台中FUTURO在台中太原球場對上臺灣石虎FC，最終台中FUTURO靠著小川圭祐的進球，以及外援Benchy梅開二度，終場以3比0擊敗臺灣石虎FC，收下本循環的第一場勝利。





我是廣告 請繼續往下閱讀