足球／Benchy梅開二度 FUTURO大勝石虎

台灣企業甲級足球聯賽第二循環第一輪兩地開踢，台中FUTURO在台中太原球場對上臺灣石虎FC，最終台中FUTURO靠著小川圭祐的進球，以及外援Benchy梅開二度，終場以3比0擊敗臺灣石虎FC，收下本循環的第一場勝利。
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台中FUTURO 1比0進入下半場，雙方火藥味也開始變重，幾次防守推擠衝突，臺灣石虎FC始終找不到太好的進攻機會，到了第90分鐘，臺灣石虎FC門將施信安救球時禁區絆倒了朱恩樂，台中FUTURO獲得點球機會，由Benchy操刀主罰命中，台中FUTURO 2比0擴大領先。
第97分鐘，Benchy接獲隊友頭頂後起左腳射門，施信安第一時上前救球，不過球仍滾進球門，最終台中FUTURO就以3比0在主場留住勝利，也收下本循環的第一場勝利。
臺灣石虎FC總教練強木在表示，「今天在台中天氣比較炎熱，加上我們的球員近期有確診，加上年紀都比較長，到了下半場的體力就下滑比較明顯，這也是往年我們在夏季比賽會遇到的難題，但今年又多了確診的因素，打起來就比較辛苦，接下來也就是希望可以順順的完賽。」
FUTURO隊長陳庭揚則表示，「今天贏球算是一個好的開始吧，因為我們第一循環贏的場次不多，只有贏了兩場，疫情雖然有影響，但我們確診的人都是比較早確診的，所以對於近期的訓練還有比賽狀態，沒有影響太多，今天其實踢得還不錯，就是有幾個機會沒有把握到，應該要多進幾顆球，接下來當然還是希望可以趁勝追擊，繼續拿下勝利。」