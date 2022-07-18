COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

足球／Benchy梅開二度 FUTURO大勝石虎

▲台中FUTURO Benchy今日梅開二度。足協提供
▲台中FUTURO Benchy今日梅開二度。足協提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-18 08:50:00

台灣企業甲級足球聯賽第二循環第一輪兩地開踢，台中FUTURO在台中太原球場對上臺灣石虎FC，最終台中FUTURO靠著小川圭祐的進球，以及外援Benchy梅開二度，終場以3比0擊敗臺灣石虎FC，收下本循環的第一場勝利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中FUTURO在太原球場迎戰臺灣石虎，雙方在第一循環交手時以1比1握手言和，本次再度碰頭。上半場雙方都有幾波攻勢，不過都差臨門一腳，第44分鐘，Benchy拿球給到陳浩瑋，陳浩瑋背後給球，Benchy橫傳給門前的小川圭祐起腳勁射，率先入球。

台中FUTURO 1比0進入下半場，雙方火藥味也開始變重，幾次防守推擠衝突，臺灣石虎FC始終找不到太好的進攻機會，到了第90分鐘，臺灣石虎FC門將施信安救球時禁區絆倒了朱恩樂，台中FUTURO獲得點球機會，由Benchy操刀主罰命中，台中FUTURO 2比0擴大領先。

第97分鐘，Benchy接獲隊友頭頂後起左腳射門，施信安第一時上前救球，不過球仍滾進球門，最終台中FUTURO就以3比0在主場留住勝利，也收下本循環的第一場勝利。

臺灣石虎FC總教練強木在表示，「今天在台中天氣比較炎熱，加上我們的球員近期有確診，加上年紀都比較長，到了下半場的體力就下滑比較明顯，這也是往年我們在夏季比賽會遇到的難題，但今年又多了確診的因素，打起來就比較辛苦，接下來也就是希望可以順順的完賽。」

FUTURO隊長陳庭揚則表示，「今天贏球算是一個好的開始吧，因為我們第一循環贏的場次不多，只有贏了兩場，疫情雖然有影響，但我們確診的人都是比較早確診的，所以對於近期的訓練還有比賽狀態，沒有影響太多，今天其實踢得還不錯，就是有幾個機會沒有把握到，應該要多進幾顆球，接下來當然還是希望可以趁勝追擊，繼續拿下勝利。」       

獨／瓊斯盃如期舉行、延期或停辦?　最新版本、方案出爐

籃球／連中國也會怕!　中媒撰文點名林庭謙

NBA／Harden的野望　竟甘願降薪近4.5億台幣　

世運／「大眼妹」很享受　周婕妤奪銀牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀