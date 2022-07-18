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足球／轉守為攻!　航源FC單場狂轟4球

▲朱益成試圖突破禁區遭銘傳熊谷大和攔截。足協提供
▲朱益成試圖突破禁區遭銘傳熊谷大和攔截。足協提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-18 09:37:00

以防守做招牌的航源FC，在第二循環第一場賽事，作客銘傳大學時火力全開，以4：1獲勝，球員黃侑威表示，現在球隊也非強調防守，也有本錢一開始就全力搶攻，航源也藉此勝利，在積分排行榜上名列第四，與榜首台灣電力也僅差2分積分。

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2022台灣企業甲級足球聯賽，今展開第二循環賽事，本場比賽僅是航源本季第二度單場取得4顆進球，前一次是第一循環首輪，對手也是銘傳，而作為聯賽唯一的單一大學隊，銘傳至今1勝難求，且苦吞開季7連敗、主場3連敗，也在7隊排名墊底。

航源開賽第9分鐘，由楊佳宝率先進球，第12分鐘黃侑威攻入第2球，原有一次12碼機會擴大領先，但操刀的周宇杰射球被銘傳門將李詠勝撲下，銘傳則由游耀興於第28分鐘追回1球。

雖錯失12碼，下半場航源仍有建樹，由日籍的安藤竣哉與韓籍的朱益成，先後第62分鐘與第76分鐘，攻破銘傳球門，助航源在第二循環首場戰役取得好彩頭。

黃侑威也在第二循環首場賽事，迎來本季首顆進球，「第一輪都沒有進球，狀況還不錯，半場的時候我們都有點累，前面45分鐘這樣打得算不太好，可是後面換新人上來，其實他們都還蠻有力的，大致都還不錯。」

「第一循環我們很多和局，教練說不要再和局了，現在有很多很厲害的人進來，只要有好的機會，我們也不是防守優先，會積極搶攻。」黃侑威指出，其實球隊慢慢在改變球風，進攻也很強勢。

朱益成與安藤竣哉，是航源強化進攻端的要角，航源教頭洪慶懷說，安藤竣哉一直很穩定，朱益成進攻慾望較強烈，但若戰術配合得宜，安藤竣哉進攻也可以更強勢，「朱益成之前有點低潮，就給他在比賽做調整，找回他的狀態。」

「今天我們防守做得很認真，這是為什麼我可以進球，因為防守的聯動做得很好，給我一個環境，我就一直嘗試一直嘗試。」朱益成說，只要空間創造出來，他就試試看，教練也一直鼓勵他嘗試，之前的低潮是自己比賽有點心急，也沒有把握住好的機會。

洪慶懷提到，設計的戰術有實際應用出來，像是第二顆進球，就是壓迫之後的反擊策略應用，但是被進1球，邊路傳中可能出問題，比較美中不足，接下來還是需要去改善，但此戰也是一個很好的開始。

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