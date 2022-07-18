足球／轉守為攻!　航源FC單場狂轟4球

以防守做招牌的航源FC，在第二循環第一場賽事，作客銘傳大學時火力全開，以4：1獲勝，球員黃侑威表示，現在球隊也非強調防守，也有本錢一開始就全力搶攻，航源也藉此勝利，在積分排行榜上名列第四，與榜首台灣電力也僅差2分積分。





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