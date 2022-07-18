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微生物發電專家來台定居　印度吉塔博士申獲梅花卡

▲吉塔以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證梅花卡。（圖／移民署提供）
▲吉塔以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證梅花卡。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-18 08:30:00

來自印度的吉塔(Thangavel Sangeetha)教授，是一名環境科學博士，專業領域致力於環境工程，研究內容包含可用於生產氫能源的微生物燃料電池科技，可將微生物燃料電池放置在污染嚴重的河川、出海口處等地方，當汙水流過可發電之外，也能有效降低水中的有機物質，有著其他再生能源無法比擬的附加價值，那就是「環境復育」。

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吉塔於今年以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證梅花卡。吉塔指出，地球河川受到汙染嚴重，她從廢水處理產生綠色能源為出發，試圖找出永續解決之道。民國106年吉塔受國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系邀約，來到台灣執教，學生們感受吉塔老師的熱誠，畢業後也相繼投入環境工程產業。

吉塔表示，她畢業於印度哥印拜陀大學 (Bharathiar University) 取得環境科學博士學位，主要研究領域微生物燃料電池、微生物電解池及廢水處理綠色能源等環境工程類項目。台灣工作期間，她也常跟家人到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水。

由於受到台灣永續能源政策和環境保護意識的啟發，吉塔設計的微生物燃料電池可生產潔淨的氫能源，能移除土壤中的重金屬離子、進行海水淡化等，她更積極促成臺灣與其他國家的跨國合作專案計畫，為台灣的生物能源生產和廢物管理領域做出重要貢獻。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。國家發展委員會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境。

外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card））核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至今年7月，高級專業人才類別頒發169張、特殊貢獻48張、重大投資27張，總共頒發244張梅花卡。

▲吉塔研究領域為新興的微生物燃料電池技術，圖為吉塔授課情形。（圖／移民署提供）
▲吉塔研究領域為新興的微生物燃料電池技術，圖為吉塔授課情形。（圖／移民署提供）

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