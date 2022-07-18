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印尼奶奶90歲高齡終於獲身分證！社會局協助辦理補助

▲歷經30多年，阿瑤奶奶終於喜獲我國身分證。(移民署桃園市服務站提供)
▲歷經30多年，阿瑤奶奶終於喜獲我國身分證。(移民署桃園市服務站提供)

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-18 11:04:00

來台灣定居三十多年的印尼華裔新住民阿瑤奶奶，近期在桃園市府及各網絡單位的協助下，取得台灣身分證；領有身分證後，社會局新住民家庭服務中心服務不中斷，繼續協助阿瑤奶奶申請福利補助，讓奶奶享有本國國民的各項福利。

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高齡九十歲的阿瑤奶奶在台灣三十多年，早已是道地的台灣人，但多年來因為沒有印尼的身分證明等原因，未能取得台灣身分證，過程中阿瑤奶奶的先生過世，奶奶一直獨居至今，也因為年邁無法就業，奶奶的生活漸漸拮据。在沒有身分證的這段期間，社會局的家庭服務中心及獨居老人關懷服務持續陪伴並關心奶奶，連結民間資源並提供物資支持奶奶的日常生活。經過各機關的努力及時間的等待，阿瑤奶奶終於在今年領到身分證了。社會局新住民家庭服務中心除了繼續陪伴奶奶外，社工還要協助申辦各項老人福利，讓奶奶可以早日享有更多政府資源的幫助，如本市的敬老卡、老人生活津貼等，使奶奶未來在臺灣這塊土地上可以更安心的生活。

截至今年五月底，桃園市新住民人口數達6萬4122人，居全國第四，桃園市政府社會局已成立新住民事務科，領先全國各縣市，並積極統整新住民的資源及服務，新住民家庭服務中心亦持續提供新住民朋友福利諮詢、資源連結及生活適應等協助，使新住民在桃園可以受到良好的照顧。

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