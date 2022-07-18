大S翻版！翹臀珍遲了20年閃嫁小班 曬床照洩漏「性福」
舊愛還是最美！曾經濃烈相愛到訂婚的52歲美國女星珍妮佛羅培茲，和49歲好萊塢男星班艾佛列克舊情復燃，傳出已經在賭城拉斯維加斯閃婚，一度傳出她的婚前協議包含一週要有4次親密行為的條款，讓外界相當驚訝，妙的是，剛傳出喜訊，她就在IG曬出在床上甜笑的照片，顯然新婚生活「性福」又美滿。
據路透社報導，珍妮佛和小班是在7月16日登記結婚成夫妻，這對明星夫妻檔早在20年前相戀，當時形影不離黏TT的形象，被暱稱為「班妮佛」，曾計劃2003年步入紅毯，卻在2004年分手。媒體過度關注跟拍，讓兩人壓力太大，被認為是分手主因。
此後，班艾佛列克跟美國女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名子女，珍妮佛羅培茲則梅開四度，前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），她與馬克安東尼育有一對14歲大的雙胞胎，小班則是她第四任丈夫。
這對夫妻相隔20年重燃愛火，去年恢復單身後，小班展開寫Email追求的攻勢，打動了舊愛的心，兩人復合後今年4月訂婚，重演連體嬰的恩愛行為，看球、度假、時時刻刻都要黏在一起的恩愛，珍妮佛年過半百依舊春風滿面、神采奕奕，有了愛情的滋潤，天后臉上總有掩不住的笑意。