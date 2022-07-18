中國清零又釀次生災難　醫護穿大白熱爆中暑不支

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上海復旦大學附屬華山醫院教授張文宏團隊16日在華山感染公眾號發文指出，一旦環境溫度破35度，防護服就不可能通過傳導、對流或輻射散熱。
若醫護人員穿包裹全身的大白汗水四溢，所有散熱途徑都被阻絕，如此體溫急速上升而導致中暑。
再者，被汗水浸透的大白防護作用也大打折扣，因此張宏文團隊建議，不同於在方艙或定點醫院病房救治患者，醫護在沒有空調環境執行篩檢，原則無需披掛防護衣，只要近距離接觸戴上N95口罩即可。
不僅如此，去年6月廣州因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株Delta引發的疫情期間，廣州醫科大學調查烈日當空仍堅守防疫崗位的3658名醫護，當中80%大量出汗，55.2%呼吸困難，還有46.8%過度脫水。
此外，更有74%因防護衣上身而不耐酷暑導致面部腫脹，56.7%手浸漬糜爛，甚至竟造成49.3%視力障礙。
綜合紐約時報（The New York Times）與美國之音（VOA）的報導，中國式清零的政治與社會運動最終常演變為人禍，像是1958年春，只因毛澤東認定麻雀是不利於農作物的害鳥，一聲令下展開麻雀清零運動。
於是全中國各地民眾紛紛敲打鍋碗、點鞭炮、揮旗幟嚇唬麻雀，數月內將近20億隻麻雀因累得飛不動相繼從天墜地摔死，反導致害蟲大量繁殖破壞農作，於是接下來的3年，釀成導致數千萬中國人餓死的大饑荒。
如今當局防疫堅持動態清零衍生諸多次生災難，官員對此卻置若罔聞，無奈的中國網友以成語「掩耳盜鈴 」比喻 「掩耳到零」自我解嘲。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110718