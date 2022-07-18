學習歷程教師認證設門檻惹議！青民協籲教育部加強宣導

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青民協表示，接到嘉義一所國立高中學生反映，公民科教師在班級群組中要求「期末公民報告已發回，欲上傳學習歷程者，成績須達70分以上（含），否則不予認證」，明顯違反教育部的指引。
該名高中生認為，「看到老師設下這樣的條件其實不太能理解，在學習歷程的機制當中，教師認證是為了確認學生報告沒有抄襲、是學生獨力完成，如果學生報告真的寫得很爛，這部分應該要學生自行承擔，未來大學教授也有可能看到這份報告，高中端老師不應該直接因為報告內容不符合老師品質要求，而拒絕給予認證。」
青民協接到另一所台北市市立高中學生反映，在上傳化學報告後，教師一直未回覆認證與否，後來聯繫上教師，得到的回應是學生報告內容僅64分，教師不願意為報告認證背書，教師提到，「難道上傳了老師就一定要認證嗎，如果都要認證，那認證的意義是什麼？」
該名學生認為，報告都是自行完成，形式上也沒有抄襲之類的疑義，教師卻因為報告分數低而拒絕認證，顯然還是有一些教師不太理解學習歷程認證的意義，在學習歷程中教師認證的意義，只是確認報告是否抄襲，而非要教師幫報告背書，也非小論文指導教師的概念。
青民協表示，既然教育部當初設定教師認證的意涵，只是要確認學生報告是由學生自行完成、沒有抄襲等，也在過去對學校的說明簡報中提到，不得以成績或報告品質來拒絕認證，但從青民協收到的投訴，可見拒絕認證的狀況並非個案，教育部應加強要求各校向教師宣導這個原則，避免不必要的爭議再發生。
教育部回應，學生若對個別教師作法有疑慮，可向教師或學校行政單位、國教署反映，後續將請當事教師落實規定。