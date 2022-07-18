原子少年畢業大爆料！林佳辰認被他超越　貼身撩何美　

《原子少年》總冠軍賽昨（17）晚播出，主持人何美在晚間10點30分於《NOWnews今日新聞》官方YouTube，獨家帶領10名原子少年直播，「地球」周祖安透露總冠軍賽錄影當天，畢業典禮的感傷氣氛濃厚，「天王星」表演時他們正在舞台邊做準備，「看昱廷彈鋼琴就快不行了，看了會哭。」來自「金星」的巴比擁有一副好歌喉，直播中翻唱「地球」神曲《你有沒有談過一場越談越愛的戀愛》，R&B式唱腔讓林佳辰力讚：「已經超越我了。」
談到「天王星」拿下冠軍的感覺，隊長高胥崴來自清寒家庭，放棄收入穩定的保險業追逐夢想，家人曾經一度反對，如今贏了比賽拿到唱片合約，高胥崴說：「可以給親朋好友交代，我沒有做錯。」吳昱廷在《Yolo》展現英國皇家鋼琴檢定8級的音樂實力，在決賽不留遺憾，「給自己一個交代，把事情做到最好。」唐立杰受訪表示：「路還很長，會繼續努力。」何美辛辣追問「天王星」、「土星」二選一，唐立杰掙扎選不出，惹林煥鈞走心：「反正我在你心中已經被淘汰。」
長達2.5小時的直播也少不了爆料時間，何美提到自己也是清寒家庭長大，總冠軍賽那天看到高胥崴落淚超不捨，半夜4點傳訊鼓勵他：「現在的痛苦都是為了未來有故事可說。」須弘道爆料「水星」隊長黃莑茗超愛自拍，當場模仿他站在鏡子前，撩起上衣自拍6塊腹肌，邊說：「真的很帥。」把大家笑翻了。
被譽為「Ending妖精」的林佳辰，示範對何美近距離放電，撩得何美超害羞，何美爆料之前「地球」表演《Bad Bad Love》時，偉綠在幕後給何美看彩排影片，林佳辰私下跳「香水舞」更電，何美說：「太帥了快傳給我！」偉綠搞笑伸手：「姊姊，5萬塊。」林煥鈞以80萬9959票奪下人氣王，將登上西門町戶外大看板，被問到要帶誰去西門町快閃跳舞？他點名唐立杰、曹家齊、李哲言、陳峻廷、周祖安、林佳辰。
經過3個月比賽的洗禮，10位原子少年直播再跳《原來的少年》重返初心，林佳辰感性說：「很謝謝每周日來支持我們的觀眾朋友，《原子少年》是很多人的努力才成就這個節目，我想跟80位少年說，在未來路上互相扶持陪伴，我們都是彼此最好的後盾，希望工作上還是可以持續見面，每次見面還是要像原來的少年。」