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修《醫師法》夾帶7條附帶決議　家長質疑為少數人開後門

▲圖為立法院議場。（圖／NOWnews資料照，記者王敏旭攝）
▲圖為立法院議場。（圖／NOWnews資料照，記者王敏旭攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-23 17:00:00

過去2年爆發跨黨派立委集體收賄案，日前一審判決也出爐，涉貪立委全遭重判。為爭奪SOGO經營權，企業花上千萬打點立委只是冰山一角，然而媒體如火如荼的報導，結果，立法院在上個會期結束前，又再度透過修法機會，夾帶7項極爭議的附帶決議，引爆牙醫學界、業界反彈。投訴人質疑，為少數人士大開後門，將使國內醫療品質更下滑，嚴重影響人民就醫權。

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2022年5月30日，立法院三讀通過《醫師法》4-1修正案，明定持國外醫學學歷報考國內醫師考試者的學歷甄試要件及實習規定。然而，之前黨團協商時，包括：吳玉琴、劉建國、邱泰源、賴惠員、陳瑩、莊競程、柯建銘、曾銘宗、蔡璧如等多位立委提案夾帶的7項「附帶決議」也一併通過。

修法後，該7項「附帶決議」引爆牙醫界反彈，但同時國內也有代辦業者立即印製熱騰騰招生DM，斗大字體提醒「家長」注意「把握機會，錯過不在」，因為未來學醫的留學生都需通過學歷甄試，才能夠報考醫師國考，落日條款訂於111年12月31日前入學，傳單還寫著「波蘭」的羅茲醫科大學可Skype視訊入學，無需筆試，有意栽培孩子的家長，請不要再錯過機會。

▲醫師法修正案與7條附帶決議三讀通過後，國內代辦業者立即印製傳單招生，送學生去波蘭就讀醫學系。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.18）
▲醫師法修正案與7條附帶決議三讀通過後，國內代辦業者立即印製傳單招生，送學生去波蘭就讀醫學系。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.18）
逐一審視7項「附帶決議」，全是有利於國外學歷畢業生。第1條是為國外學歷的學生安排臨床實習，第2、3條是替國外學歷不符合採認原則的學生解套，第4條將1、2條的內容再講一次，並附上3個月的時間限制，第5條要求臨床實習時數跟國內學生一致，第6條「落日條款」保障今年底取得國外入學許可就可以享受免學歷甄試內容，第7條等候實習分發時間過長，要求行政機關4年內解決。

投訴人說，國內牙醫系學生須經過升學窄門，每年招生限額約400人，還要經過醫學院6年，以及實習與國考；附帶決議一過，也代表凡持國外學歷的牙醫系學生，包括等候實習者約353人、資格不符學生約40人，新入學者約1000多人，總計1至2千人可無限額湧入國內已達飽和的牙醫師人力市場（2022年牙醫師已達1萬5741人）。

▲醫師法修正案附帶決議通過後，結果示意圖。（圖／記者潘千詩翻攝）
▲醫師法修正案附帶決議通過後，結果示意圖。（圖／記者潘千詩翻攝）
投訴人說，這代表立法院專為國外學歷學生大開後門，要求行政機關衛福部配合放水，只要家長有錢，即便小孩的程度考不上國內醫科，也能靠關係跟鈔票送小孩去國外洗一個醫科學歷回台賺錢，這7項附帶決議不僅不公平，還會讓國內醫療品質更下滑，拿人民的就醫權開玩笑。

不僅牙醫界反彈，在公共政策平台發起連署，反對者已破5000人外，連台大牙醫系、高雄醫大牙醫系、陽明交大牙醫系都發表聲明，表達反對此7項附帶決議的立場。

台灣大學副校長張上淳接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，《醫師法》修法不只是單針對波蘭醫師問題，而某些國外學校、醫學系使用比較特別招生管道「當然是不恰當的」，他也喊話，若是有心要就讀醫學、牙醫系等地學生，還是應該依循正常的管道去申請國外學校。

▲醫師法修正案與7條附帶決議三讀通過後，國內代辦業者立即印製傳單招生，送學生去波蘭就讀醫學系。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.18）
▲醫師法修正案與7條附帶決議三讀通過後，國內代辦業者立即印製傳單招生，送學生去波蘭就讀醫學系。（圖／記者潘千詩攝，2022.07.18）

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