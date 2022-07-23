修《醫師法》夾帶7條附帶決議　家長質疑為少數人開後門

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修法後，該7項「附帶決議」引爆牙醫界反彈，但同時國內也有代辦業者立即印製熱騰騰招生DM，斗大字體提醒「家長」注意「把握機會，錯過不在」，因為未來學醫的留學生都需通過學歷甄試，才能夠報考醫師國考，落日條款訂於111年12月31日前入學，傳單還寫著「波蘭」的羅茲醫科大學可Skype視訊入學，無需筆試，有意栽培孩子的家長，請不要再錯過機會。
逐一審視7項「附帶決議」，全是有利於國外學歷畢業生。第1條是為國外學歷的學生安排臨床實習，第2、3條是替國外學歷不符合採認原則的學生解套，第4條將1、2條的內容再講一次，並附上3個月的時間限制，第5條要求臨床實習時數跟國內學生一致，第6條「落日條款」保障今年底取得國外入學許可就可以享受免學歷甄試內容，第7條等候實習分發時間過長，要求行政機關4年內解決。
投訴人說，國內牙醫系學生須經過升學窄門，每年招生限額約400人，還要經過醫學院6年，以及實習與國考；附帶決議一過，也代表凡持國外學歷的牙醫系學生，包括等候實習者約353人、資格不符學生約40人，新入學者約1000多人，總計1至2千人可無限額湧入國內已達飽和的牙醫師人力市場（2022年牙醫師已達1萬5741人）。
投訴人說，這代表立法院專為國外學歷學生大開後門，要求行政機關衛福部配合放水，只要家長有錢，即便小孩的程度考不上國內醫科，也能靠關係跟鈔票送小孩去國外洗一個醫科學歷回台賺錢，這7項附帶決議不僅不公平，還會讓國內醫療品質更下滑，拿人民的就醫權開玩笑。
不僅牙醫界反彈，在公共政策平台發起連署，反對者已破5000人外，連台大牙醫系、高雄醫大牙醫系、陽明交大牙醫系都發表聲明，表達反對此7項附帶決議的立場。
台灣大學副校長張上淳接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，《醫師法》修法不只是單針對波蘭醫師問題，而某些國外學校、醫學系使用比較特別招生管道「當然是不恰當的」，他也喊話，若是有心要就讀醫學、牙醫系等地學生，還是應該依循正常的管道去申請國外學校。