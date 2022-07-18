中職／統一獅再打帥哥牌　日系型男讓你戀愛

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營造濃濃日本風，球團特別安排陳傑憲、林安可、蘇智傑、陳重羽、邱智呈、林子豪以及洋將布雷克、柯瑞等人化身日系型男，前往鄰近球場的水交社園區內中的日式老宅「微微光人文空間」與台南在地知名浴衣體驗「花和服」合作，讓球員們換上日本夏天必定會穿上參加祭典的浴衣造型，為主題日拍攝形象照。
許多選手都是首次嘗試日式浴衣造型，尤其是柯瑞及布雷克在拍攝過程相當興奮，布雷克也表示從去年就希望能夠參與這個主題日，今年不但如願，更是穿上從未體驗過的浴衣穿搭非常特別；而林安可則是將一頭長髮束起，走浪人武士路線，妝髮過程連現場造型師都忍不住讚嘆：你們球隊的選手怎麼都這麼帥！
除了有日式浴衣造型主視覺拍攝，球團更推出日系風格主題球衣，在球衣設計上融入了日式傳統和柄花紋，以男性浴衣常用的的「甚平花紋」為主體，並加上「市松紋」的和式方格紋路，色系上更採用清爽的白、丈青與桃紅色作為搭配，獨特的元素組合令人驚艷，本款傑尼獅主題球衣即日起，萊恩酷購物商城搶先預購(https://lioncrew.uni-lions.com.tw/)，此款主題球衣版則由陳鏞基、胡智為、林岱安、胡金龍、潘傑楷及郭阜林擔任形象演繹，不一樣的主題球衣帥氣款主視覺，將於近日公布。
場外也將搭建日本祭典燈籠牆，並規劃球員浴衣造型主題拍照區，購票進場贈品更結合日飯追星必備周邊小物「日系傑尼獅應援涼扇」及「傑尼獅主題球衣款徽章」兩款限量贈品，讓喜愛傑尼獅的球迷朋友們收藏。 8.6(六)推出蘇智傑、陳重羽、林子豪、柯瑞浴衣款應援扇，及胡金龍、林岱安、潘傑楷款主題球衣徽章；8.7(日)則可兌換陳傑憲、邱智呈、林安可、布雷克浴衣款應援扇，以及胡智為、陳鏞基、郭阜林款主題球衣徽章。只要憑當日賽事「內野票券」，14：30起即可至現場贈品處排隊兌換應援涼扇乙支+徽章乙個 (隨機不挑款) ，每款每日兌換數量皆限量2,000份，歡迎大家一起成為傑尼獅後援會的最佳成員！