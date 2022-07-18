COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

起底林依晨20歲超正師妹　Dcard網友：混血王祖賢

▲林奕嵐神似許瑋甯、Angelababy，還有網友在Dcard留言說她像王祖賢。（圖／周子娛樂）
▲林奕嵐神似許瑋甯、Angelababy，還有網友在Dcard留言說她像王祖賢。（圖／周子娛樂）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-18 12:30:00

周子娛樂宣布與演員林奕嵐（Charlize Lamb）正式簽約，零負評女神林依晨再添一位小師妹。中美混血擁有亮眼外表的她接連演出日系飲料、美妝品牌廣告，在網路上受到大量關注。深邃的五官曾被同學形容神似許瑋甯、Angelababy，還有網友在Dcard留言說她像王祖賢，對此她感到非常驚訝，並表示王祖賢是她心目中的超級女神、不敢承受這樣的讚譽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲零負評女神林依晨再添一位師妹林奕嵐。（圖／周子娛樂）
▲零負評女神林依晨再添一位師妹林奕嵐。（圖／周子娛樂）
今年僅20歲的她剛出道就累積大量廣告作品，去年參與《中元大餐》的演出與藍正龍、夏靖庭等演員同台飆戲，今年底開拍的新戲將首度擔任女主角，明年還有海外拍攝的計畫，更有美國的經紀公司聯繫希望她能夠赴美國參與試鏡，強大的潛力被譽為近兩年最強新人，星途看好。

▲林奕嵐出道就和藍正龍拍戲。（圖／周子娛樂）
▲林奕嵐出道就和藍正龍拍戲。（圖／周子娛樂）
林奕嵐從小學習繪畫和游泳，曾在國中拿過北區美術比賽第三名、四式混合游泳全校第二名的佳績，是個能文能武的陽光女孩。不過私底下的她卻有顆老靈魂，喜歡宅在家看老電影、聽80年代的歌曲，她特別喜歡《愛的激流》和《麻將》，表示每次看完都有不同的感受，故立下想要成為演員的夢想，十足的反差萌令經紀公司感到十分意外。她也把最欣賞的演員瑟夏羅南視為偶像，作為她演員這條路的學習目標。
 

電豹女神露底褲？合體孫生拍情趣品廣告　網友一句話破梗

高鐵長髮妹「皮膚白到發光」！微露側臉　竟是超大咖女神

理工女神健身穿搭走養眼路線　「9秒深蹲片」被譽為極品

保時捷女神「遠看根本沒穿」　狂被搭訕機智回一句話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀