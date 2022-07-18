起底林依晨20歲超正師妹 Dcard網友：混血王祖賢
周子娛樂宣布與演員林奕嵐（Charlize Lamb）正式簽約，零負評女神林依晨再添一位小師妹。中美混血擁有亮眼外表的她接連演出日系飲料、美妝品牌廣告，在網路上受到大量關注。深邃的五官曾被同學形容神似許瑋甯、Angelababy，還有網友在Dcard留言說她像王祖賢，對此她感到非常驚訝，並表示王祖賢是她心目中的超級女神、不敢承受這樣的讚譽。
今年僅20歲的她剛出道就累積大量廣告作品，去年參與《中元大餐》的演出與藍正龍、夏靖庭等演員同台飆戲，今年底開拍的新戲將首度擔任女主角，明年還有海外拍攝的計畫，更有美國的經紀公司聯繫希望她能夠赴美國參與試鏡，強大的潛力被譽為近兩年最強新人，星途看好。
林奕嵐從小學習繪畫和游泳，曾在國中拿過北區美術比賽第三名、四式混合游泳全校第二名的佳績，是個能文能武的陽光女孩。不過私底下的她卻有顆老靈魂，喜歡宅在家看老電影、聽80年代的歌曲，她特別喜歡《愛的激流》和《麻將》，表示每次看完都有不同的感受，故立下想要成為演員的夢想，十足的反差萌令經紀公司感到十分意外。她也把最欣賞的演員瑟夏羅南視為偶像，作為她演員這條路的學習目標。