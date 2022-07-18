賴系搶進綠營權力核心？鄭運鵬：民進黨是共識決

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鄭運鵬指出，他不認爲現在中常委、執委結構跟2024年到底是誰比較有利有任何關係，民進黨沒辦法在提名規則量身定做，這是公開透明、照制度進行，大家不要過度解讀權力結構改變。
鄭運鵬說，民進黨30多年來中常會沒有表決過，大家可以各抒己見，最後是要有共識，共識就不會量身定做，請大家放心。他也認識不少立委兼任常執委，他不認為在制度偏袒哪個參與的人，這不是民進黨的文化。
鄭運鵬表示，不是從表面是台南、高雄就挺誰，民進黨的黨員系統，就是南部高於北部，就會看起來南部執委比較多，那很正常。明年要討論提名制度的時候，不會因人設事，因為到後來會無法形成共識。
至於陳世凱搶進中常會，鄭運鵬說，陳世凱是連任資深議員，陳放棄市議員提名，不過是優秀中生代人材，相信大家應該要培養陳，要陳到中央歷練，不是派系因素，這也是過度解讀。
而外界也用2019年民進黨總統大選黨內提名為例，就是不讓賴清德在2024遇到同樣狀況。鄭運鵬指出，當時是要不要總統提名納入行動電話，因為8年沒有修正，要不要納入有不同意見，不見得對誰有利。
鄭運鵬說，林俊憲台南出身就要支持誰，不見得，大家希望把制度做好，在初選制度建立後，最後結果大家心服口服，勝選比較重要，大家是講道理，不是進入系統就要量身定做。