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賴系搶進綠營權力核心？鄭運鵬：民進黨是共識決

▲民進黨全代會昨日正式結束，親賴清德的林俊憲、陳世凱搶進中常會，外界解讀賴系進入權力核心。（資料圖／總統府提供）
▲民進黨全代會昨日正式結束，親賴清德的林俊憲、陳世凱搶進中常會，外界解讀賴系進入權力核心。（資料圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-18 11:56:152022-07-18 11:58:27

民進黨全代會昨日正式結束，象徵權力核心的中常委席次，各派系並未改變，不過親賴清德的林俊憲、陳世凱搶下中常委，中評委主委也是新系賴瑞隆，外界解讀賴系進入權力核心，搶攻2024大選。民進黨立法院黨團總幹事鄭運鵬今（18）日受訪指出，民進黨是共識決，不會因為進入系統就量身定做，這是大家過度解讀。

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鄭運鵬說，中常委執委、中評委選舉，各系統名次差不多，當然有親疏遠近、地方關係，尤其民進黨黨員結構南部比北部多，大家比較親誰，這看不太出來。中常委執委人數的結構，也不會影響各種選舉的提名，民進黨提名是有制度。

鄭運鵬指出，他不認爲現在中常委、執委結構跟2024年到底是誰比較有利有任何關係，民進黨沒辦法在提名規則量身定做，這是公開透明、照制度進行，大家不要過度解讀權力結構改變。

鄭運鵬說，民進黨30多年來中常會沒有表決過，大家可以各抒己見，最後是要有共識，共識就不會量身定做，請大家放心。他也認識不少立委兼任常執委，他不認為在制度偏袒哪個參與的人，這不是民進黨的文化。

鄭運鵬表示，不是從表面是台南、高雄就挺誰，民進黨的黨員系統，就是南部高於北部，就會看起來南部執委比較多，那很正常。明年要討論提名制度的時候，不會因人設事，因為到後來會無法形成共識。

至於陳世凱搶進中常會，鄭運鵬說，陳世凱是連任資深議員，陳放棄市議員提名，不過是優秀中生代人材，相信大家應該要培養陳，要陳到中央歷練，不是派系因素，這也是過度解讀。

而外界也用2019年民進黨總統大選黨內提名為例，就是不讓賴清德在2024遇到同樣狀況。鄭運鵬指出，當時是要不要總統提名納入行動電話，因為8年沒有修正，要不要納入有不同意見，不見得對誰有利。

鄭運鵬說，林俊憲台南出身就要支持誰，不見得，大家希望把制度做好，在初選制度建立後，最後結果大家心服口服，勝選比較重要，大家是講道理，不是進入系統就要量身定做。

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