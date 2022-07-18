獨╱原子少年畢業　林佳辰提革命性建議：想學AKB48

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林佳辰表示，「那時候很感動，每個人的心情都一樣，很多事情都不是一個人面對，我們有80個好朋友，可以在這條路上一起扶持，這個感情是很珍貴的，不管排名怎麼樣，這些感情對我們是一種珍貴收穫」，他笑說，「真的，現在講聽起來有點假，但其實最後我們都不在乎名次，只想展現完全的自己，輸贏不重要，我們都拚盡全力，不用想後果怎麼樣！」
若自己是團長，能從少年中選出一起航向偉大航道的7位夥伴，會想挑選誰，林煥鈞除了好兄弟唐立杰之外，選擇李哲言、MAX、林佳辰、周祖安、周子翔，團裡顏值、創作擔當都有，感覺是最完備的一團。林佳辰則選擇認識多年的周祖安、黃文廷、林煥鈞、MAX，還有會寫歌的吳昱廷、李哲言一起勇闖星河！
頭腦靈活的林佳辰，受訪時更主動向製作人詹仁雄提大膽建議，可以模仿日本偶像團體經營模式，他信心十足地說，「想組一個放浪兄弟，那種人很多的，我有一個革命性策略，像日本AKB48團體，每次出片都投票一次，從80個人挑選誰發片」，以極有創意的構思，盼能保留《原子少年》每個寶藏少年，發揮自己的專長，不要怕失去表演的舞台！
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