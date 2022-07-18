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PLG／衛冕軍今夏第一補強　與石博恩延長三年約

▲富邦勇士前鋒石博恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）
▲富邦勇士前鋒石博恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-18 12:12:47

達成衛冕目標，連續兩年稱霸P. LEAGUE+的富邦勇士在今年暑假的第一個補強動作正式完成。Brendon Smart石博恩在2021-2022賽季大幅進步，在職業生涯兩年中的成長有目共睹，球團今日宣佈與石博恩正式完成續約，簽下三年的延長合約！

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石博恩上賽季出賽22場，平均每場繳出6.4分5.8籃板，投籃命中率4成5，三分球命中率有3成5的水準，成為勇士陣中重要的三分火力。其中Smart在開季首月份的七場賽事中更是平均10分10.1個籃板，也榮獲第三週的單週最佳球員。除了場上的數據進步外，心態上的成熟與信心的提升，讓Smart多次在第四節的關鍵時刻有著大心臟的表現。博恩強烈的企圖心和重要關頭的毫無畏懼，被隊友們稱為勇士Michael Jordan。而Smart在休賽季不斷鍛鍊自己的技能，更是他能破繭而出的主要原因，努力不懈的精神已經成功感染團隊及球迷們，並成為臺北富邦勇士在年輕鋒線上的重要基石。

勇士總教練許晉哲對於石博恩的回歸和成長表現：「石博恩在過去兩年的自我要求相當高，時常額外在自主訓練上增進自己，也讓大家看到他在外線的成長，期待他在未來的表現上能更為全面，扛起團隊鋒線上更多的責任和角色。」

努力付出有了收穫，石博恩從大學才開始接觸正規的籃球訓練，如今在職業賽場上逐漸站穩腳步，正如他偶像LeBron James的座右銘「Strive For Greatness」，Smart不斷的Strive努力奮鬥，才有今日的勇士23號。勇士球團期許他保持此精神，一起為三連霸邁進！

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