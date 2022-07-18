三花貓完美呈現「台灣本島地圖」！網笑：環島要用吸的
原來只要待在家裡，就可以不用頂著烈日環島啦！進入夏季後氣溫逐漸攀升，家裡的毛小孩是否整天都黏在地板上不想起來呢？一名飼養貓咪的女貓奴日前就看見自家三花貓躺在地磚上翻肚發呆，突然發現牠與「台灣本島」撞圖，網友看了也全笑說：「環島一圈都要用吸的！」
原來這隻可愛的三花貓叫做「酥酥」，酥酥媽接受採訪表示，2020年某一天看到有人分享一段影片，板橋某一條巷子裡有一隻親人的三花貓浪浪，突然有個直覺「牠在我們家會很幸福」，便騎著YouBike到當地尋找，剛好遇見當地里長才得知酥酥在這裡流浪許久，一看見酥酥媽拿出肉泥，酥酥立刻從車底鑽出來嗷嗷叫，因為聲音小聲又酥麻，因此為牠取名「酥酥」。混熟後的某一天下大雷雨，酥酥媽決定要帶立刻帶牠回家，沒想到因此讓原本從未養過寵物的公婆從此愛上牠，每天都要找酥酥「寵孫」，因此酥酥被收編3個月後，整張臉明顯豐腴了許多，原本還清晰可見的脖子早已胖到不見了！
但根據酥酥媽表示，雖然牠身體就像有內建鬧鐘一樣，早上6點會到房間叫爺爺起床餵點心，下午會找酥爸撒嬌討吃，但其實酥酥食量並不大，只是毛蓬骨架小又腿短，實際體重不到5公斤卻常常被人誤認超過6公斤，加上牠很喜歡閒閒地躺在地上翻肚，才會看起來有放大的效果。日前酥酥又在地板上四腳朝天地「思考貓生」，酥媽經過時突然覺得形狀太像台灣地圖，決定後製加上地名，還逗趣地寫下：「有沒有人要一起環島？我先出發哩！從基隆開始吸！」
網友看了照片後都忍不住笑說：「我要進駐南投」、「一路從北吸到南，環島一圈吸好吸滿」、「好想強抱酥酥，也太可愛了吧」、「毛澎澎的感覺很好摸，太可愛了啦」、「好想嚕肚肚」、「南投！！！吸爆」、「酥酥台灣島」。（編輯：陳珮瑜）