看準疫後旅遊潮　信用卡贈「海外醫療」保障搶商機

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儘管出國旅遊是大多數民眾近期的願望，但萬事達卡調查發現，與病毒共存的新常態生活，也讓旅行的不確定性變高，有67.2%的台灣民眾表示希望在預訂行程時，能有更多彈性及保障措施，也有23.4%的民眾擔心疫情狀況及防疫政策，對出國旅遊先採觀望態度，尤其現在出國即便投保旅平險還不夠，因為旅平險只針對在海外發生「意外」所衍生的醫療及身故給予理賠，得要再加保海外突發疾病險，在國外因「非意外」造成的醫療需求才可獲得理賠。
只是，過去2年受到新冠肺炎疫情影響，產險公司早已將「旅遊不便險」下架、海外突發疾病險今年6月起也陸續停售，目前市面上已買不到海外突發疾病險，也讓想出國的民眾面臨買不到短期海外醫療保障的窘境。
不過，包括玉山、台新、台北富邦、中信、國泰世華等發卡銀行都表示，卡友持信用卡為自己或家人（限配偶及未滿25足歲之未婚子女）支付公共運輸工具全額票款、或80%以上的旅遊團費，即可享有信用卡提供的旅遊不便險及旅行平安險保障，只是保險項目及各卡理賠金額仍要檢視條款內容，基本上信用卡提供的旅遊相關保險內容，與疫情爆發之前相同，只是信用卡提供的旅平險僅包含因「意外」事故而受傷或死亡，針對疾病部分或本人因為「疾病」引起的突發外來事故，均不在承保範圍內。
新安東京產險公司表示，信用卡贈送的旅平險保障範圍屬於發卡行客戶服務項目之一，會因各家發卡銀行或國際組織所提供保障項目及保額依卡別有所不同。
玉山銀行則指出，信用卡提供旅遊保險服務內容，與疫情爆發之前相同，包含公共運輸工具期間旅遊平安險、公共運輸工具期間旅遊平安險傷害醫療保險金、全程旅遊平安險 (30日為限)、全程旅遊平安險傷害醫療保險 (30日為限)、信用卡旅遊不便險、信用卡全球購物保障保險，但信用卡保險承保範圍所稱的「意外」事故，是指非由疾病引起之外來突發事故，致顧客身體蒙受傷害。
台新銀行也說，信用卡旅遊相關保險同疫情爆發前相同，旅遊平安險（保障含國內和國外）最高5000萬、海外旅遊全程保障保險最高1000萬、旅遊不便保險、信用卡購物保障保險，承保範圍除單純因疾病引起不在保障範圍內，因「意外」因素之外力所致的疾病事故皆屬承保內容。
國泰世華銀行同樣持信用卡支付公共運輸工具全額票款或80%以上旅遊團費，即可享有信用卡提供的旅遊不便險及旅行平安險的保障，但信用卡提供的旅平險僅包含因意外事故而受傷或死亡，針對疾病部分或本人因為疾病引起的突發外來事故，皆未在承保範圍在內。
目前中信銀行信用卡也依不同卡等均可享有對應的旅行平安險、旅遊不便險保障，而針對特定飛航卡，依產品屬性另有提供海外全程旅行平安險、公共運輸工具傷害醫療險、海外全程傷害醫療險等保障，保障內容均以旅程中的意外事故為主且與疫情爆發前相同。
台北富邦銀行疫情爆發前後提供的信用卡旅平險及旅遊不便險的保障也都相同，除提供卡友最高5千萬保額保障的旅平險，範圍包含搭乘公共運輸工具期間所遭受的意外傷害事故，而「旅遊不便險」保障更含括班機延誤、行李延誤、行李遺失購物、旅行文件重置（護照、簽證等）、行程縮短及行程取消所產生的相關費用，甚至劫機亦提供補償，而目前信用卡綜合保險保單的保障不含因疾病引起的突發外來事故。
磊山保經業務總監張翠玲表示，信用卡附贈的保險範圍一般是「旅平險」和「旅遊不便險」。「旅平險」一般是指搭乘公共運輸期間 (飛機起降間) 的旅行平安保險，因此，在抵達目的地後就不在受理範圍內，而部分銀行的頂級卡有將「海外全程保險」納入刷卡權益範圍內，因此，大家務必了解手上信用卡提供的保障項目與額度，尤其不管機票刷哪一張卡片，都沒有提 供因「疾病」引起的突發外來事故的保障，加上旅平險的保障都是短期的，建議針對短期旅遊出差額外再加強保障。
另外，也有銀行指出，信用卡的旅遊不便險多是保障班機延誤、行李延誤遺失等，若是行程取消、縮短，還是要看當初銀行合作的產險公司是否有提供這項保障，一般來說，產險公司會列出導致行程取消縮短的可理賠的因素，若是確診影響行程，不一定能完全符合理賠資格，還是要看條款內容而已。
不過，已國際發卡組織看出持卡的需求，萬事達卡已宣布，自今年9月1日起針對世界卡持卡人權益全新升級，並透過與AIG保險公司合作，獨步業界提供世界卡持卡人涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼的旅遊保險保障，包括醫療費用傷害與疾病、緊急醫療運送各最高10萬美元保障，並有住院津貼每天100美元保障，至多15天，若持卡人在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，則提供每日100美元的診斷檢疫津貼最多14天，補助與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用；持卡人之配偶與子女也能同享50%的限額補償。
萬事達卡也說明，這項保險是由萬事達卡總部與美國AIG集團洽談的全球性合約，保費由萬事達卡支付，在台灣的持卡人服務與出單是委由台灣產險辦理，台產沒有自留保險責任，只是萬事達卡世界卡屬於頂級卡等級，平均年費數萬元年費，多數銀行是將世界卡與財富管理業務結合，部分銀行會依客戶資產或簽帳額度酌減年費。
至於會不會擴及其他卡別？據了解，萬事達卡內部也在研商洽談中，但即使擴大至其他卡別，未來保費也會由發卡銀行負擔，藉時可能各發卡銀行提供的方案也會有所有不同，就如同現在各家信用卡也會針對各卡別及鎖定的族群祭出不同的刷卡優惠方案一樣。不過，台北富邦銀行透露，目前已與萬事達進行規畫其他卡別適用的方案，讓更多卡友能無後顧之憂，盡情享受解封之後放心跨境旅遊的樂趣，詳細活動辦法將另行公告。
玉山銀行則指出，由於因每位顧客出國旅遊或差旅的保障需求不同，大部份顧客在信用卡提供的保障外，通常會視個人需求另行加購合適的保險商品，若國際組織有規劃新的保險方案，考量信用卡所提供的是制式保險項目，不一定可以滿足每位顧客需求，因此，玉山銀將視萬事達公佈的方案內容，後續再評估結合行銷活動的可行性。
台新銀行表示，將以客戶需求為主規劃合適的旅遊相關保險，或於法規許可下，推薦客戶旅遊合適之險種，不排除任何保險公司與方案。中信銀行也說，每年會綜合考量市場變化，定期檢視並規劃產品相關權益內容，以提供最符合客戶需求的保障服務。