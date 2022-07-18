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現象級《媽，別鬧了！》空降Netflix第一　超車韓國神劇

▲吳慷仁、賈靜雯《媽，別鬧了！》空降Netflix排行榜。（圖／Netflix）
▲吳慷仁、賈靜雯《媽，別鬧了！》空降Netflix排行榜。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-18 12:50:02

賈靜雯斥資1億元自製自演的Netflix喜劇《媽，別鬧了！》15日上架，上線48小時即衝到排行榜NO.1，超車韓國神劇《非常律師禹英禑》，劇裡賈靜雯與吳慷仁言情小說般的浮誇戲碼也讓網友們哭笑不得，大大讚賞兩人真的是演什麼像什麼，對此賈靜雯認為：「每個人看進心裡的感受都不一樣，不管是什麼，都是整個劇組的努力。」

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▲左起柯佳嬿、比莉、賈靜雯《媽，別鬧了！》空降Netflix排行榜。（圖／Netflix）
▲左起柯佳嬿、比莉、賈靜雯《媽，別鬧了！》探討女性議題。（圖／Netflix）
讓觀眾最過癮的莫過於柯佳嬿手撕小三不手軟，網友更開玩笑說「難怪柯佳嬿記者會說坤達必須全部看完」、「坤達看完這個求生慾會很強」，對此柯佳嬿笑說：「劇中每個演員大尺度演出一直被當成宣傳重點，但浮誇熱鬧的同時，其實也在探討女性議題和生命課題。很開心觀眾能在不同角色身上看到自己，找到共鳴，非常開心，也非常謝謝觀眾支持，期望有衝上排行榜第一的那天。」

▲《媽，別鬧了！》上架Netflix爆紅。（圖／Netflix）
▲《媽，別鬧了！》上架Netflix爆紅。（圖／Netflix）
林柏宏飾演的小查雖被稱作「渣男」，但背後原因曝光後，也引起網友同情，林柏宏表示：「謝謝大家喜歡，我自己覺得《媽，別鬧了！》除了好鬧好笑，也有好哭好感動，希望大家看到小查的故事，除了很想要揍他之外也會心疼他。」

尺度超開，飾演肉慾派生物老師的曾莞婷，獲得觀眾讚「超沒包袱」、「演技又上一層樓」，曾莞婷表示：「其實我跟導演一樣，不喜歡做一樣的事、演相同的角色，所以當初拿到劇本的時候，就覺得這個角色我一定要好好掌握，不能演的太鹹濕做作，希望角色是渾然天成，可以默默勾起大家內心的慾望跟小劇場，讓大家會心一笑！當然看到大家肯定的反應跟那麼支持，也就是我們演員最好的回報。」


 

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