無印良品岡山首間路面店快開了！「10大亮點」懶人包在此

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岡山門市為高雄地區首次導入餐飲服務，在40坪、65個座位的餐飲空間裡，第一次推出以MUJI無印良品暢銷咖哩調理包為主，所設計的咖哩輕食餐點，咖哩口味道地並搭配台灣當季蔬菜，讓顧客品嚐到食材原有的新鮮外，也能享受異國咖哩濃郁的香氣。現場也提供單點沙拉、甜點、咖啡茶飲及啤酒飲品，包括Café&Meal MUJI暢銷甜品本和香糖起司蛋糕、本和香糖紅茶歐蕾及無咖啡因的玉米鬚茶，提供消費者美味且多樣的餐食體驗。
同時在這個空間裡，MUJI無印良品希望營造一處讓大家可以好好吃飯、好好休憩的場域，因此以「食與憩」為主題，除了餐飲之外，也希望將門市打造為在地居民活動交流的場域空間，未來在此也會不定期舉辦在地交流的講座與手作活動。
亮點2：全台首次推出烘焙麵包販售服務
由於民眾早餐習慣偏向以咖啡或牛奶搭配西點麵包，MUJI無印良品為滿足顧客喜好，首次攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點，推薦：富含奶油香氣的塩可頌、麵團拌入台灣龍眼蜜的高雄蜂巢麵包、早餐必備的超柔軟吐司，以及具濃郁果香的荔香草莓歐式麵包等，都是備受喜愛的麵包口味。同時，為保持新鮮與口感，岡山門市所販售的麵包皆由烘焙坊每日烘烤出爐後直送門市，讓顧客享受美味的烘焙麵包。
亮點3：打造高雄最大「良品市場」
本次岡山門市打造高雄地區最大「良品市場」，在20坪的空間裡，販售通過產銷履歷驗證的生鮮與在地農產，也提供「FOUND FOOD」選品系列，包含冷凍食品、調味料與台灣特色農產品點心等，共計超過500支品項。同時新推出在地限定水果啤酒系列，選用高雄大樹的玉荷包及燕巢芭樂所釀製的荔枝啤酒與芭樂啤酒，入口氣泡綿密，果實甜香。由於南台灣夏日炎熱的天氣，岡山門市領先全台，搶先上市「義式冰淇淋」新品系列，強調原味食材及製程無添加，含有較少的脂肪與卡路里，在台灣現地生產製作，首批推出四種口味：紅心芭樂、紅玉紅茶巧克力、焙茶、厚花生，口感綿密滑順，89元小杯款份量，順口無負擔。
亮點4: 高雄首次導入樂土盆栽
近年受到疫情影響，居家時間增長，民眾開始重視居家綠植栽生活，希望在家中營造舒適自在的環境氛圍。為滿足顧客需求，岡山門市繼美麗華旗艦店開幕後，成為全台第二間，高雄唯一導入「手作樂土盆栽」系列的門市。岡山門市現場將提供多款適合居家種植也幫助室內空氣淨化的植栽品種，包含粗勒草、虎尾蘭與龜背竹芋，還有近期大受植友歡迎的迷彩彩葉芋、西瓜皮椒草、黑葉觀音蓮及銀龍觀音蓮等；在盆器的挑選上，MUJI無印良品特地選擇使用「水庫淤泥改質技術」製作的「樂土」盆器，取自阿公店水庫的淤泥，不僅環保無毒，防水與透氣性也較一般水泥盆器更佳，適合台灣多雨潮濕的氣候，既能友善環境，也滿足消費者對綠意生活的嚮往。
亮點5：打造全台最大家具陳列空間
過往由於賣場空間有限，無法將家具品項完整呈現。而在這次岡山門市的規劃上，在挑高四米的舒適空間裡，特地設計了45坪的空間作為各式家具與家用品展示區域，呈現客廳、餐廳與臥室的生活場景，也將MUJI無印良品向來大受好評的收納家具及收納用品系列於現場完整展示，讓顧客可實際體驗感受空間氛圍。
亮點6：高雄首度引進「Re Park」
為實現「對社會有所貢獻」的品牌理念，MUJI無印良品岡山門市除了設置「丹寧衣物再生箱」與「玻璃再生箱」外，也提供「食物共享服務」，邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，透過合作「家扶基金會北高雄家扶中心」轉贈給需要的家庭，達到惜食與分享的共好理念。在丹寧衣物與玻璃再生的部分，則分別攜手「木匠的家」關懷協會與「春池玻璃｜春室」將可用資源經過職人設計與巧思後，重塑為嶄新商品，實踐循環經濟的同時也與民眾共享惜物愛物的善意。「補水站」服務則是MUJI無印良品以喝水為契機，在門市提供可安心飲用的過濾水，希望減少一次性飲水瓶罐的使用，邀請顧客與我們一起具體實踐友善環境的行動。
亮點7：強化親子共育
為提供親子購物時的友善環境，岡山門市將規劃全台最大，將近15坪的「木育廣場」，除了提供近500本的童書繪本外，MUJI無印良品特別製作兩面大型黑板，其中一面開放讓孩童發揮創意，利用粉筆進行繪畫，另一面則設計了以回收木材製作的螺絲形狀造型磁鐵，透過遊戲來加深孩童認識岡山身為全台螺絲重要產地的印象，也教孩子認識各式螺絲工具，讓親子互動的時光增添寓教於樂的意義。
亮點8：連結鄰里互動
岡山門市為加深與顧客、鄰里間的互動，特別在門市設置一處「岡山to Go」地圖牆面，邀請大家推薦岡山景點與活動，與更多人分享在地生活的各種情報。
亮點9：導入「MUJI POCKET」
岡山門市占地700坪，不僅提供顧客更豐富的生活提案和更寬敞的選購空間，也特別設置「MUJI POCKET」自動販賣機服務，讓顧客可以更快速方便地購買點心零食，享受遊逛樂趣。
亮點10：全台首度推出「自助收銀」服務
MUJI無印良品將首次在岡山門市提供自助收銀服務。未來顧客可將結帳商品帶至自助收銀區，將商品條碼對準掃描器即可以信用卡或行動支付方式進行結帳，可縮短排隊等候的時間，更自主完成購物結帳流程。
看完是否已迫不及待想到岡山門市一窺究竟，但業者表示，岡山門市仍在準備階段，想第一時間掌握開幕日期，可得注意官網與FB公告囉。