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MLB／Andruw Jones之子成選秀榜眼　將會傳承他的精神

▲Druw Jones(左)與爸爸勇士傳奇球星Andruw Jones(右)（圖／美聯社／達志影像）
▲Druw Jones(左)與爸爸勇士傳奇球星Andruw Jones(右)（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-18 13:26:082022-07-18 13:26:49

從今天開始MLB開始舉行為期3天的選秀會，其中最受矚目的2位星二代Jackson Holliday以及Druw Jones皆在前2順位就被選走，其中Druw Jones為亞特蘭大勇士傳奇球星Andruw Jones的兒子，Druw也被看好能傳承老爸的精神，接下他的明星外野火炬。

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Druw Jones高中是就讀喬治亞州的衛斯理高中，在高中最後一個賽季出賽38場，打出令人難以置信的.445打擊率以及1.494的OPS，並帶有16轟以及14次盜壘，更被認為是本屆選秀會守備最好的球員。


爸爸Andruw Jones生涯曾5度入選明星賽，並在1998年到2007年，連10年拿下外野金手套獎，而就有球探曾經表示，Druw Jones的防守能力幾乎能跟他老爸相提並論，甚至現在身高已經有6呎4吋(約193公分)、體重180磅(約82公斤)的他，還比老爸同齡時更高，並在高中時就已經被認為有2A等級的防守水準，Druw也說，他認為除了擊球能力跟力量與爸爸有點不同，但其他部分都差不多。


今天亞利桑那響尾蛇以第2順位選中Druw Jones，讓他成為選秀榜眼，今年11月才會滿19歲的Druw，已經是被認為是擊球、長打、跑壘、臂力、守備兼具的五拍子球員，而他的高中教練Brian Krehmeyer還表示，他認為Druw還擁有第6項能力，那就是強大的心理素質，能夠適應壓力與球季中帶來的起伏，而Druw也曾經在滿場觀眾大喊他是「過譽仔」的情況下，不斷開轟讓觀眾閉嘴，他則表示，他相當享受那刻時刻，這或許也是他有機會迎來成功的最大特點。

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