Tag人物／孩子暑假放電好所在 跟著漁夫激戰龍虎石斑

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從小家裡經營傳統漁業 引海水養殖堅持不用藥
陳彥呈從小就在魚池邊長大，幫忙父親餵魚、分魚、洗魚池等工作，陳彥呈回憶道，早期的養殖漁業常會用藥物來控制魚的質量，後來隨著消費者意識改變，陳彥呈與時俱進便開始堅持不用藥，改用「自然」的方式來畜養魚群，「我們就是用後面這個純海水，所以我這個池子的生態，其實跟我們這邊河口的生態是一模一樣，它魚蝦貝類通通都有。」友善的養殖模式讓陳彥呈的養殖魚池有著媲美河口的生態，面對早前的「石斑魚禁藥風波」，陳彥呈說他的餐廳完全不受影響，一來很早就改變了用藥的養殖方式，再來他的龍虎石斑以內銷臺灣為主，陳彥呈不僅讓魚群有最好的生長環境，也讓臺灣的消費者享用美味食材的同時也可以很放心。
龍虎石斑無菜單料理 從傳統養殖轉型觀光
「我本身很喜歡石斑的個性，我對石斑其實有一個獨有的愛好，早期就是養龍膽石斑跟青斑，後來有龍虎石斑出現之後，我就開始以龍虎石斑為主。」對著鏡頭陳彥呈大方表示自己對石斑的「獨愛」，早期漁場主要養殖龍膽石斑和青斑，陳彥呈接手後改為養殖龍虎石斑為主，「牠(龍虎石斑)的口感跟特性其實蠻不錯的，而且大眾都很容易接受。」陳彥呈提到，比起龍膽石斑的Q勁或青斑粗線條的口感，大多數饕客比較能夠接受龍虎石斑，而除了魚種的轉型之外，陳彥呈也在漁場提供「博魚」、「放蝦籠」等體驗，讓長期生活在都市水泥的外地人，可以認識到竹北早期的漁業生活，陳彥呈的餐廳更主打無菜單，也會讓遊客親手DIY料理，料理食材都是周邊的小農友善種植的作物，從產地到餐桌讓你吃得到也看得到、摸得到。
親手改造舊倉庫成餐廳 全台少數休閒漁業體驗
在改為休閒漁業體驗之前，藍鯨水產繁殖場做過石斑和鱸魚的育苗、養過蝦子和其他成魚、做過海釣場，「我會養石斑其實一方面我喜歡石斑的個性，客人來體驗的話，其實牠也比較不容易受傷，比較耐操。」陳彥呈表示在這麼多不同的魚種中選擇養殖石斑的原因，除了本身對石斑的喜愛之外，也因為石斑魚不容易受傷和耐操的特性，符合休閒漁業的需求。
和石斑互動完，遊客也紛紛來到餐廳，而客人看到的餐廳其實是陳彥呈親手從原本的倉庫改造而來，「這一間早期就只是倉庫，那我花了七個月慢慢清，然後從裝潢、接電、噴漆，全部都慢慢自己一點一滴的把它做起來。」他前後花了七個月的時間裝修，從無到有的過程都是自己一手包辦，原本只是用來擺放用具的倉庫搖身一變成充滿質感的餐廳，陳彥呈說:「其實也必須要轉型啦，現在的人不是除了只會吃啊，他也要會玩啊，你不可能就是只讓他在這邊吃吃飯，然後就拍拍屁股走人了啊！」陳彥呈表示現在的人除了「吃」之外，也非常重視「玩」，所以這樣的轉型是勢在必行的。
積極串聯竹北社區改造 吸引返鄉青年留在當地
「其實不管到哪一個鄉下，包括我們這個新港小鎮，你只能看到兩種人，老人、小孩，你像看我這樣的我是怪胎了，很少。」對著鏡頭陳彥呈感慨，鄉下人口分布極端，在路上幾乎只能看到老人和小孩，因為青年人口大部分時間都不在鄉下，也是因為返鄉後看到這樣的景象，讓陳彥呈下定決心要改造竹北社區，吸引更多返鄉青年留在當地，陳彥呈說:「我最近的目標就是說，地方發展了地方有生意做了，年輕人願意回來了，願意回來陪爸爸媽媽、陪小孩」可以看出石斑魚葛格陳彥呈在推廣地方文化上下足功夫，在社區改造方面更是持續不遺餘力的要打造新的社區榮景。
【#Tag人物小檔案】
姓名：陳彥呈
年紀：45歲
現任：「藍鯨水產繁殖場」老闆
學歷：明新科技大學 服務暨管理研究所
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